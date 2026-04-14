La VII Feria de la Caza y el Medio Rural de Illana llega este fin de semana con actividades para todos los públicos

Presentación de la VII Feria Caza de Illana. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Caza y el Medio Rural de Illana llegará a su séptima edición el próximo fin de semana, con un programa de actividades que se desarrollará desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de abril.

Durante su presentación, que se ha realizado en la Diputación de Guadalajara, el vicepresidente cuarto y diputado delegado de Desarrollo Rural, Héctor Gregorio, ha destacado la importancia del sector primario para nuestra provincia y el apoyo que recibe por parte de la Institución Provincial.

En este sentido, ha resaltado que "la caza es un sector muy importante que genera beneficios directos a los pueblos", tanto "para los comercios, bares y restaurantes durante las jornadas que tienen lugar las monterías" como "para los propios ayuntamientos que tienen montes y cotos públicos, puesto que las licitaciones también les suponen unos ingresos muy importantes".

Por su parte, el alcalde de Illana, Francisco Javier Pérez, ha agradecido el apoyo que siempre ha prestado la Diputación a la Feria de la Caza y el Medio Rural "no solo económico, sino también con medios a través de los Centros Comarcales y hasta de las áreas de Cultura y Agricultura" y ha subrayado que "es una Feria totalmente consolidada, que se ha convertido en un referente no solo para el sector cinegético, sino para todo lo que representa el medio rural en su faceta cultural, social y natural".

El alcalde ha explicado que para esta edición de la Feria de la Caza y el Medio Rural de Illana ya han confirmado su participación casi cuarenta expositores, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Ha sido el teniente de alcalde de Illana y también diputado provincial, Román García, quien se ha referido de forma más detallada al programa de actividades de esta VII Feria de la Caza y el Medio Rural, señalando que está "orientada a cazadores y a no cazadores, orientada al público en general y donde los niños tienen un protagonismo especial".

Las actividades comenzarán el viernes 17 de abril con una actividad para los alumnos del CRA La Colmena, consistente en la elaboración de productos locales, como embutidos y quesos. También el viernes, por la tarde, habrá un showcooking con José Francisco Atienza y Jorge Susinos, de Raíz Culinaria. La inauguración oficial de la Feria tendrá lugar el sábado por la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Illana.

Además de la emisión del programa Lances de Radio desde la localidad y de un pasacalles con los Gaiteros de Villaflores, durante todo el día se desarrollarán actividades como una exposición de taxidermia, simulador de caza virtual, pintura cinegética, muestra de rehalas y animales de granja y tiro con arco.

En el expositor de Ática, se podrá practicar con un simulador de tiro con realidad virtual y a partir de mediodía habrá demostraciones con perros de madriguera, hurones y palomas de pica en la plaza de toros, que se repetirán por la tarde. También habrá herraje y trenzado equino en la plaza, reparto de migas y una actuación musical.

El domingo 19, las actividades comenzarán con carreras de galgos junto a la carretera provincial GU-250 y se repetirán las actividades que se desarrollan durante toda la jornada. A ellas se unirán también una actividad de educación ambiental con aves de cetrería, otra de elaboración de tirachinas y una competición de lanzamiento con ellos, además de música, un sorteo y degustación de pinchos en los bares locales.