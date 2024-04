El Villajarana devolverá la cultura rock a Toledo el 18 de mayo con conciertos y actividades en varias localizaciones

TOLEDO, 27 Abr. (De Roberto Martos Carrillo para EUROPA RESS) -

El festival Villajarana pretende que la cultura 'Rock and Roll' vuelva a Toledo y para ello ha programado un cartel con los grupos The Oompa Loompas, GTO's, Thee Braindrops, Discípulos de Dionisios y King Salami & Cumberland Three, que el próximo 18 de mayo estarán en la capital regional para celebrar un evento en distintas localizaciones de la ciudad.

Así lo han puesto de manifiesto en una entrevista concedida a Europa Press Chicho y Jartur, dos de los organizadores de este evento, que han hecho un repaso por los orígenes del Villajarana, desgranan el cartel al completo y dan todos los detalles de las localizaciones y eventos paralelos a desarrollar.

PREGUNTA: ¿Cómo nace el Villajarana y por qué habéis decidido llevar a cabo un festival de este tipo en Toledo?

CHICHO: El Villajarana nace con un grupo de amigos mexicanos que venían de gira y buscaban un concierto en Toledo. Julia y yo pensamos en organizarles el concierto dándoles más bombo haciendo un festival con otro grupo de amigos. Hicimos un primer intento de hacerlo en el polígono y no lo pudimos hacer porque hubo problemas con la policía por temas de licencias. Así que decidimos hacer una asociación para hacerlo de forma legal en locales de Toledo, con licencia, y finalmente hicimos los pasos necesarios para crear el festival.

Lo que buscábamos sobre todo es una fiesta de amigos, acostumbrados a los festivales a nivel nacional e internacional que hemos vivido con los grupos en los que tocamos, como Hollywood Sinners o Aspiradoras, pero con el marco de Toledo y el Casco Histórico, y también hacer que vuelva el 'Rock and roll' a la ciudad porque echamos en falta locales que pongan garaje, punk, música surf... Se trata de retomar y hacer que vuelva la cultura rock a Toledo.

JARTUR: Villajarana es una fiesta en la que se puede reunir gente que ama el 'Rock and roll'. Toledo es una ciudad que perdió esa esencia hace ya tiempo y ahora nos hemos reunido unos cuantos amigos que intentamos volver a recoger ese testigo que no queremos dejar pasar. Hemos hecho el Villajarana para eso, para que las calles de Toledo vuelvan a oler un poquito a 'Rock and Roll' y tengamos la oportunidad de poder ver en nuestra propia ciudad grupos que por necesidad tenemos que salir fuera.

P: ¿Cuál es el espíritu del festival? ¿Qué mueve al Villajarana?

C: Como el nombre dice, "Villa Jarana". La Villa es el marco de Toledo, y la Jarana es una fiesta animal, una fiesta de 'Rock and roll', de baile y de 'disc jockeys' por varios sitios de Toledo, como son la Plaza de la Bellota, donde empezará el festival a las 13.30 horas con una comida popular y el concierto de The Oompa Loompas, un dúo que toca garaje desde los años 60 hasta música actual con sintetizadores. Algo un poco original.

P: ¿Toledo es un buen marco para celebrar un festival?

C: Hombre, totalmente. Además, la gente viene de fuera para ver la ciudad. El Casco Antiguo es la leche y dar un paseo en las calles. Es inmejorable el marco.

J: Creo que Toledo es un escenario perfecto para el festival. Tenemos el río Tajo, es una ciudad que tiene encantos en cada rincón y es mágico para ello, un escenario es medieval. Tiene una magia que no tienen mogollón de sitios y en Toledo, al estar como en un montículo, tener mogollón de callejuelas, mogollón de cuestas arriba y abajo, el hacer el festival en diferentes escenarios, es un marco incomparable.

P: El festival, después de la Plaza de la Bellota, se traslada al Pícaro ¿Qué va a ocurrir allí?

C: De la plaza de la Bellota nos desplazamos a la Sala Pícaro, por la que cualquier toledano, decente e indecente, ha pasado. Aquí empezarán las pinchadas de 17.30 a 19.00 horas, que es cuando empiezan los conciertos en el Círculo del Arte.

En cuanto a las pinchadas, hay un elenco de 'disc jockeys' que es lo mejor, prácticamente, a nivel nacional, porque todos son coleccionistas de vinilo. Así, estará Rafa Frantic, que es toledano de pro, y conocido en todos los circuitos de 'Rock and roll' y de garaje; está Juanito Volumen, que tiene discos de un valor incalculable como la custodia de Toledo y también Nacho Martín, Carlitos, Jungle Julia, un servidor, el señor Arturo Mazarro Jartur, Manu de Delia o la gente de Cosmetic Couple. Después de los conciertos, sobre las 00.00 horas hasta el cierre, se volverá al Pícaro.

P: El plato fuerte del Villajarana con los conciertos se celebrará en el Círculo del Arte ¿Qué grupos y a qué hora se podrán ver?

J: El Círculo del Arte va a ser el centro de lo que va a ser el festival y en cuanto a grupos se refiere, y en este escenario empezarán a partir de las 19.00 horas los GTOs, que son la banda local y un power trío que hacen un rock muy melódico basado en las primeras melodías de Beach Boys. Tocan muy influenciados por Ramones y grupos como Los Queers, Screeching Weasel, Identity, incluso NOFX.

Luego tocarán Thee Braindrops, que son un grupo de garaje-punk y los definiría como el baluarte del garage ahora mismo en España, con un cantante japonés, de Tokio. Luego vendrán Discípulos de Dionisos, que son una banda estandarte en lo que a punk-rock y 'hardcore' se refiere dentro del panorama de los noventa en España y son los reyes del porno punk porque sus letras son todas en castellano y hablan mucho de cosas a las que les pondríamos los dos rombo. Son muy divertidos, hacen unas 'performances' increíbles y es verdad que yo desde finales de los noventa no he vuelto a verlos.

Y luego, para terminar, tenemos a King Salami and the Cumberland Three, que serían como el chiste, porque hay un japonés, un jamaicano, un inglés y un español. Son un grupo muy divertido que van desde del frat rock, al 'Rock and roll' mezclado con garaje y el punk, con unas coreografías en el escenario superdivertidas. Son un grupo muy a tener en cuenta.

C: Todos los grupos vienen prácticamente con exclusividad, incluido Discípulos que han tenido un parón y vuelven para el Villajarana. Por lo tanto, es una oportunidad única de ver a estos grupos juntos y disfrutarlos porque es un honor tenerlos en Toledo.

P: ¿Dónde se pueden comprar las entradas y qué precios tienen?

C: La venta online se puede comprar en Vivetix. Hay enlaces en las redes sociales y de forma rápida se puede se puede obtener. Luego también de forma física se puede comprar en Toledo, en Casa Antonio, y en Madrid estarán en Chopper Monster y en Delia Records.

El precio es de 22 euros anticipada y 25 en taquilla.