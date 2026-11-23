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ALBACETE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villarrobledo ha convocado este lunes, 23 de noviembre, a las 18.00 horas en la puerta del Consistorio, un minuto de silencio en señal de condena y repulsa por el presunto asesinato por violencia de género de una mujer la localidad. De igual modo, ha decretado tres días de luto oficial.

Con este acto, el Consistorio quiere mostrar su rechazo a la violencia de género y trasladar sus condolencias y solidaridad a la familia y seres queridos de la víctima, ha informado en nota de prensa y en sus redes sociales.

"El Ayuntamiento expresa su más firme condena ante el presunto asesinato por violencia de género de una vecina de nuestra localidad. Trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo y cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de profundo dolor".

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado que el presunto asesinato de una mujer de 37 años en Villarrobledo el pasado 19 de noviembre se trata de un caso de violencia de género.

Tal y como confirmó la Guardia Civil, hay un hombre de 46 años de edad detenido por estos hechos, que tuvieron lugar sobre la 1.41 horas del pasado 19 de noviembre cuando el 112 recibió un aviso por el hallazgo del cuerpo de esta mujer en la finca 'El gordo' de la localidad albaceteña, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

En nota de prensa, el Ministerio de Igualdad condena el presunto feminicidio por violencia de género de una mujer en la provincia de Albacete. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.