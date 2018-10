Los vinos embotellados de DO 'Valdepeñas' tendrán la obligación de indicar las variedades blancas en la contraetiqueta

Publicado 27/09/2018 14:53:36 CET

CIUDAD REAL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vinos de la DO 'Valdepeñas' tendrán la obligación en la presente campaña de indicar todas las variedades blancas que se embotellen en la contraetiqueta del Consejo Regulador, según ha indicado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, momentos antes de reunirse con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González, en Ciudad Real, donde han abordado diferentes aspectos que tienen que ver con la trazabilidad del vino en la región.

En concreto, se ha analizado el Plan de Control de la Trazabilidad del Gobierno regional en el que viene trabajando durante los últimos años, según ha explicado el consejero, y que en esta campaña se va a reforzar para garantizar que todo el vino que sale de la región tiene un origen, y por tanto, una trazabilidad y "se puede identificar cada botella que sale de Castilla-La Mancha".

El etiquetado obligatorio de las variedades blancas en la DO 'Valdepeñas' es una de las medidas que se ponen en marcha por primera vez en esta campaña dentro de este plan, ha explicado Martínez Arroyo, quien ha explicado que además se trata de la primera DO de España que lo hace, siendo "una garantía absoluta para los consumidores", que cuando compren una botella de DO 'Valdepeñas' blanco "van a saber con seguridad absoluta que la variedad con la que se ha elaborado la botella es real totalmente". Se trata, ha afirmado, de una medida preventiva, ya que a la Consejería no le consta que haya habido algún problema en este sentido.

Una política en relación con el vino, que en palabras de Martínez Arroyo se está traduciendo en las cifras que están arrojando los mercados. Una afirmación que ha apoyado en las cifras de exportaciones interanuales, que sumando los datos de julio, ha aumentado en un 11%. "Exportamos el vino cada vez a mayor precio".

Por otro lado, el consejero se ha mostrado convencido de que para que esto sea un éxito es fundamental la colaboración de la Delegación de Gobierno y particularmente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con los que ya han trabajado en este sentido en años anteriores. Una colaboración que desde el Ejecutivo regional se quiere reforzar en esta campaña, para controlar lo que hacen las bodegas "para garantizar a todos los viticultores y consumidores que Castilla-La Mancha que se garantiza la calidad y la trazabilidad de los productos vitivinícolas", objetivo este de la reunión mantenida en Ciudad Real.

Por su parte el delegado del Gobierno ha explicado que, especialmente, la Guardia Civil será la encargada de colaborar, como ya lo está haciendo, para velar por este producto tan importante para la economía de la provincia. Para González, es un "suma y sigue" de la colaboración que tiene con la Consejería de Agricultura.

PRECIO DE LA UVA

De otro lado, el consejero ha manifestado respecto a los precios de la uva que en los últimos días hay una tendencia al alza, sobre todo en variedades concretas que desde el Gobierno regional se está apoyando y priorizando en las ayudas de la Consejería, ya que son aquellas más demandadas en los mercados.

Esto supone un buen dato, ha dicho, ya que significa que las bodegas han identificado esta demanda. Martínez Arroyo se ha mostrado convencido de que, a pesar de las condiciones de la campaña de este año, tanto bodegas como cooperativas van a vender muy bien el producto de los viticultores.