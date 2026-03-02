Virgen de las Viñas, Vinícola de Tomelloso y San José se fusionan para crear la cooperativa más grande del mundo

Presentación de la fusión de las cooperativas Vinícola de Tomelloso, San José y Virgen de las Viñas. - JCCM

CIUDAD REAL 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aplaudido la fusión de las bodegas Virgen de las Viñas, Vinícola de Tomelloso y San José que entrecruzan su camino para seguir adelante con más fuerza "y lo hacen con el aval que supone el respaldo mayoritario de sus socios", reforzando a una cooperativa que es un referente.

"Quiero dar las gracias a los más de 3.000 socios que forman ya este gran complejo cooperativo, liderado por Rafael Torres, al que queremos agradecer el conjunto del Gobierno regional el trabajo realizado por lo que conllevará en el futuro y que es fruto de un gran trabajo silencioso, respetuoso y buscando el bien común para un sector importante para Castilla-La Mancha como es el del vino".

Así lo ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación de la fusión de estas tres cooperativas que ha tenido lugar en Tomelloso con la presencia del presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, la delegada provincial de la Consejería, Amparo Bremard, y el alcalde, Javier Navarro.

"Hoy es en un día muy importante para nuestro sector agroalimentario y en particular para el del vino que a partir de hoy es todavía más fuerte", ha continuado el consejero ya que, esta fusión "va a refrendar la labor de Virgen de las Viñas, pero también de Tomelloso y de toda su comarca, al igual que de la región y de toda Europa.

Fruto de esta fusión, se crea la cooperativa vitivinícola más grande del mundo, con un potencial del entorno cercano a los 300 millones de kilos de uva, lo que, sin lugar a duda, pone de manifiesto la importancia de la labor que desarrolla esta tierra, esta localidad y, sobre todo, la proyección que puede generar a nivel mundial".

Virgen de las Viñas ha supuesto en la campaña 2025-2026 el 8,4 por ciento del vino de Castilla-La Mancha y el 11,5 por ciento del mosto; siendo el 5,2 por ciento de la producción nacional de vino y mosto, cifras que se verán incrementadas con esta fusión, "que me consta que puede no ser la última, lo cual es una buena señal porque fortalecerse es una política inteligente".

Otro de los efectos que tendrá es que mejorará la posición comercial de esta empresa cooperativa, lo que ayudará a que pueda negociar en mejores condiciones, optimizando recursos y reduciendo costes, "lo que es una parte fundamental en este mundo que nos toca vivir, ya que no solo se trata de vender más y a mejor precio, sino trabajar por la vía de ahorro de costes".

LIDERAZGO EN EXPORTACIONES DE VINO

Desde el punto de vista del conjunto del sector vitivinícola, esta fusión también supondrá un impulso al comercio exterior, que tal como ha manifestado Martínez Lizán, "va muy bien" y así nos lo confirma que Castilla-La Mancha haya vuelto a liderar las ventas exteriores de vinos y productos vitivinícolas de España en 2025. Además, mientras el total nacional ha registrado una caída de más del 3% en valor y casi de tres en volumen, Castilla-La Mancha ha seguido creciendo un año más".

Los datos indican que la región ha vendido más de la mitad del vino nacional y los precios siguen aumentando. En 2025 lo han hecho un 3,4% "lo que es una noticia excelente, porque indica que vendemos más vino embotellado y de calidad, fruto, sin lugar a duda, del trabajo de los viticultores en primer lugar y de las cooperativas y la industria del vino en el trabajo que vienen desarrollando desde el principio".

Todo ello ha sido posible porque en Castilla-La Mancha, el sector está sabiendo afrontar los problemas y adaptarse a las tendencias de consumo, reestructurando el viñedo y diversificando mercados. Y lo hace con apoyo de la Administración regional "desde donde, solo el año pasado, abonamos 72,6 millones de euros en ayudas", dirigidos a cuestiones tan importantes como la reestructuración de viñedo, las inversiones para modernizar bodegas (VINATÏ), la destilación de subproductos o la promoción del vino en terceros países.

Por último, el consejero no ha querido pasar por alto cómo en estos años ha crecido el número de figuras de calidad vínicas que actualmente se sitúa en 25, lo que hace de Castilla-La Mancha la Comunidad con más denominaciones de origen vínicas reconocidas por la Unión Europea.

De su lado, el alcalde de Tomelloso, ha calificado como "un hito histórico para el pueblo" la fusión, una operación que afianza al nuevo complejo como la cooperativa vitivinícola de primer grado más grande del mundo y consolida a la ciudad como centro agroalimentario de la región.

"Estamos hablando del mayor proyecto agroalimentario económico de Castilla-La Mancha, con proyección nacional e internacional", ha afirmado el alcalde, quien ha destacado el impacto social y económico de la cooperativa, que mantiene más de 100 empleos fijos y alcanza una media anual de 132 trabajadores, además de generar actividad indirecta en numerosos sectores vinculados.

Navarro ha puesto en valor la "generosidad, empatía y respeto" con los que se ha desarrollado el proceso de integración, destacando el hecho de que se mantengan las marcas y los centros de descarga de las cooperativas fusionadas. "Es una fusión que beneficia a todas las partes y que permite aprovechar la capacidad de almacenamiento de las cooperativas integradas, al tiempo que potencia el sello de calidad de Virgen de las Viñas", ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento para facilitar el crecimiento del grupo cooperativo, haciendo referencia a la tramitación del estudio de delimitación del tramo urbano --ya publicado en el Boletín Oficial del Estado-- que permitirá avanzar en la construcción de un almacén inteligente, así como futuros desarrollos en el entorno del Polígono 30 y mejoras de edificabilidad.

DATOS ECONÓMICOS DE LA COOPERATIVA

El presidente de la entidad ha detallado los principales datos económicos de la cooperativa, que este fin de semana celebraba su asamblea general. La entidad cerró el ejercicio con una facturación de 95,6 millones de euros.

El 60% de esta cantidad, ha indicado, va a la exportación, tanto de granel como de vino embotellado. El valor de lo abonado a los socios por la cosecha alcanzó los 75,8 millones de euros y el capital neto supera los 62,6 millones de euros. Durante 2025, las inversiones ascendieron a 11 millones de euros.

En cuanto a producción, la cooperativa, registró una entrada de 213,9 millones de kilos de uva, un 13% menos que la campaña anterior debido a las altas temperaturas de agosto. La fusión, ha apuntado el presidente de la cooperativa, supondrá un incremento estimado de 30 millones de kilos adicionales y la incorporación de alrededor de 2.000 nuevas hectáreas a las más 21.000 con las que ya contaba la entidad.

Torres ha avanzado que tras esta fusión están trabajando en la integración también de otras propuestas, entre ellas de la cooperativa de Argamasilla de Alba, con la que ya están en conversaciones y con la que, ha incidido, "hay buena sintonía". Espera que salga adelante "por el bien de los agricultores, porque estar unidos es mucho mejor que estar separados".

El presidente de Virgen de las Viñas ha recalcado que cuando hacen una fusión "no solo pensamos en nosotros, pensamos también en los fusionados y tiene que haber ventajas para ambas partes".

El presidente de la cooperativa ha informado también de las cifras alcanzadas en materia de enoturismo, con casi 7.000 visitas el pasado año al Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, ubicado en sus instalaciones, el museo etnológico y las cuevas y de las próximas actuaciones en materia de formación.