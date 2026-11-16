Vivienda y empleo de calidad, principales peticiones de EAPN C-LM ante la vulnerabilidad social de las familias

La presidenta regional de EAPN, Mar González - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la vivienda y el empleo de calidad son algunas de las peticiones que desde la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha se hacen de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los medios la presidenta regional de EAPN, Mar González, momentos antes de participar en el encuentro de diálogo organizado por esta Red con representantes de las distintas entidades del Tercer Sector y al que ha asistido también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

González ha detallado que hay dos factores que "fundamentalmente" afectan a las personas y a las familias para llegar a una situación de vulnerabilidad social, entre los que ha citado en primer lugar el acceso a la vivienda como "uno de los principales problemas".

"En cuanto una familia dedica más del 30 por ciento de sus ingresos a mantener su vivienda ya estamos en una situación de vulnerabilidad social muy importante para esas familias o esas personas", ha manifestado.

A lo que ha añadido el empleo de calidad para que los salarios permitan a las familias llegar a final de mes ante la subida de precios derivada de las situaciones geopolíticas que están ocurriendo en la actualidad.

"Hay una obligatoriedad casi de las administraciones públicas a poner en marcha esas herramientas y esos mecanismos necesarios para que las familias no sean abocadas a esas situaciones de precariedad y de pobreza", ha afirmado.

ENCUENTRO ENTRE BIENESTAR SOCIAL Y TERCER SECTOR

Respecto al encuentro, la responsable regional de EAPN ha señalado que responde a las actividades que lleva a cabo la Red para reunirse con diferentes consejerías de la Junta de Comunidades. "Ahora nos toca la nuestra, la que más cercana está, la Consejería de Bienestar Social".

"Tenemos aquí a la consejera y a parte de su equipo para tener un diálogo con las entidades y hablar fundamentalmente de pobreza, pero también de otros temas transversales, como pueden ser las diferentes estrategias que ha puesto en marcha el Gobierno regional como es esa II Estrategia de lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social en Castilla-La Mancha", ha subrayado.

De su lado, la consejera ha felicitado a EAPN por organizar este desayuno, y a todas las entidades sociales que han asistido para seguir trabajando y luchando contra la pobreza en Castilla-La Mancha, junto las distintas áreas del Gobierno regional.

Un objetivo "clave", ha indicado la consejera de Bienestar Social, que ha puesto de manifiesto que desde 2015 Castilla-La Mancha ha intentado ir reduciendo, especialmente la pobreza severa, consiguiendo bajar de un 14 a un ocho por ciento.

SEGUIR TRABAJANDO

"Tenemos que seguir trabajando por ese camino y creemos que se tiene que hacer como lo estamos haciendo de una manera muy transversal, con todo el Gobierno de Castilla-La Mancha y con las entidades que son las que trabajan en el terreno y las que conocen la realidad de la calle", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor la II Estrategia de lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social en Castilla-La Mancha 2026-2030, para afirmar que la Junta ha intentado plasmar en ella todas aquellas necesidades que, mediante un trabajo conjunto, "dan la posibilidad a obtener buenos datos a futuro".

"Es un trabajo que va desarrollándose poco a poco y que por tanto tenemos que esperar a que se asienten todas estas políticas, que llevan a cabo una senda financiera de cerca de 3.000 millones de euros en estos años y que entendemos que nos van a ayudar a seguir reduciendo esas cifras", ha recordado Torijano.

Una estrategia, ha proseguido, que se coordina con otras de la Consejería como es la estrategia para luchar contra el sinogarismo o la estrategia para luchar contra la soledad no deseada; o con otras acciones del Gobierno, "que nos dan la posibilidad de seguir mejorando y reforzando las políticas sociales que queremos en Castilla-La Mancha para mejorar la calidad de vida de la gente".

Es por todo ello por lo que ha agradecido a la entidades sociales que han acudido a este encuentro el poder hablar "con claridad" y ha destacado la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha y el Tercer Sector para "hacernos ver la realidad de nuestra región y el seguir trabajando todos juntos para que podamos seguir avanzando".