Vox acusa a la Diputación de "despilfarrar" más de 218.000 euros en cooperación internacional

Los diputdos provinciales de Vox en Albacete, Lorena González y José Luis Serrano. - VOX

ALBACETE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Vox en la Diputación de Albacete, Lorena González, ha acusado al Equipo de Gobierno provincial, de "despilfarrar el dinero de los albaceteños" destinando 218.233,57 euros a proyectos de cooperación internacional en terceros países, mientras la provincia sufre "problemas reales y urgentes que siguen sin resolverse".

González ha asegurado que la Diputación "invade competencias impropias" y actúa "como un ministerio de Exteriores de provincias", en lugar de cumplir con su función de apoyar a los municipios, según ha trasladado Vox por nota de prensa.

"Lo que están haciendo no es solidaridad, es propaganda política con el dinero de todos, y sin garantías de trazabilidad ni control real de a dónde va cada euro", ha afirmado, "como si en los pueblos de Albacete reinara la abundancia, sobrasen los médicos, la vivienda fuese asequible y el comercio local viviese su mejor momento". "Debe de ser que el medio rural albaceteño ya no tiene problemas y ahora podemos exportar soluciones por el mundo", ha ironizado la diputada provincial.

El decreto asigna el dinero a 20 ONG que operan en países como Kenia, Etiopía, Mozambique, Senegal, Tanzania, Ecuador, Guatemala, Uganda, Madagascar, Bolivia, Venezuela o Marruecos.

Entre los conceptos subvencionados aparecen la "mejora de los derechos LGTBIQ+" en Senegal, proyectos sobre la menstruación en Tanzania, el "empoderamiento" en Kenia, la reinserción social de mujeres con adicciones en Nicaragua, la "resiliencia económica juvenil" en Uganda o una "escuela de comunicación popular" en Venezuela, así como iniciativas de "salud sexual y reproductiva" en Marruecos, varias de ellas con importes por encima de los 12.000 euros, todo ello con cargo al bolsillo del contribuyente provincial.

"Lo que el PSOE y sus socios llaman solidaridad, los albaceteños lo reconocerían como dinero público volando lejos y sin billete de vuelta", apunta la portavoz, que acusa al Gobierno provincial de practicar "solidaridad de escaparate" y de convertir la Diputación en "un laboratorio de causas internacionales mientras ignora la despoblación, el deterioro de servicios, la falta de oportunidades y la precariedad de muchos municipios de la provincia".

González ha anunciado que desde que entraron en la Diputación, llevan reclamando "el fin de esta política de subvención exótica" y exigiendo, que cada euro de esta se quede en la provincia, sirviendo a infraestructuras, servicios públicos, mayores, vivienda, comercio y empleo.

"Si alguien quiere financiar propaganda ideológica fuera de España, que lo haga con su propio bolsillo; los albaceteños ya pagan suficiente", ha concluido.