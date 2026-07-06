Vox acusa a Page de estar "en una permanente campaña de marketing personal mientras la región se desmorona"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Iván Sánchez, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de estar "en una permanente campaña de marketing personal mientras la región se desmorona".

"Estamos ante un personaje que se subió a un coche oficial con 18 años y, desde entonces, no sabe lo que es trabajar fuera de la política ni vivir sin el dinero de los españoles", advirtiendo de que, para no bajarse de ese carro, "Page va a traicionar incluso a su mentor, José Bono, de quien ya se ha desmarcado en su deriva de proximidad a Zapatero y Sánchez".

El portavoz ha lamentado que "Page haya dado la espalda a los sectores esenciales de la región subrayando las protestas de los sanitarios contra Page que ha obligado a los médicos de atención primaria y especialistas a cubrir las bajas de urgencias ante la desbandada de estos profesionales saturados y explotados por el Sescam".

Asimismo, Sánchez ha calificado de "tragedia inadmisible" las cifras de siniestralidad laboral. "En Castilla-La Mancha muere más gente en su puesto de trabajo que en las carreteras, y eso que la red vial está fatal. En menos de 72 horas hemos lamentado tres muertes en el trabajo", ha denunciado, criticando que los planes, oficinas y gabinetes anunciados por el PSOE "solo sirven para el titular, mientras la lacra de la siniestralidad sigue cobrándose vidas ante la inacción del PSOE".

Por último, Iván Sánchez ha alertado sobre el "fracaso" del sistema de protección a las mujeres en la región, aportando datos del primer trimestre del año que reflejan un incremento del 33,5% en las denuncias por violencia de género y un aumento del 23,1% en el número de víctimas, alcanzando las 1.846 personas. "Sus políticas de pancarta y sus millones para chiringuitos ideológicos no funcionan; cuanto más gastan, más desprotegidas están las mujeres en nuestra tierra", ha concluido.