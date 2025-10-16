Vox afirma que el discurso de Page ha sido "un mitin electoral lleno de propaganda y promesas recicladas"

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha afirmado que el discurso del jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región ha sido "un mitin electoral". "Ha convertido el Debate en un monólogo del Club de la Comedia, si no fuera porque la situación de Castilla-La Mancha no está para risas", ha añadido.

"Diez años después, Page repite las mismas promesas y los mismos incumplimientos. Ha convertido su discurso en un ejercicio de nostalgia política, hablando de una Castilla-La Mancha que solo existe en su cabeza, mientras en los municipios faltan médicos, profesores y empleo, y los jóvenes siguen marchándose porque aquí no encuentran oportunidades", ha manifestado.

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox ha lamentado que García-Page lleve "un año callado, sin rendir cuentas ante los castellanomanchegos, y hoy ha vuelto a la tribuna para decir exactamente lo mismo que hace un año". "Ni una idea nueva, ni una solución real, solo autocomplacencia y propaganda".

Moreno ha reprochado al presidente regional que presuma de gestión "mientras las listas de espera sanitarias baten récords, los centros educativos se deterioran y las familias no llegan a fin de mes. Hoy no ha hecho balance: ha hecho un mitin. Lo suyo no es gobernar ni gestionar, sino anunciar y prometer".

En su intervención, Moreno ha insistido en que el discurso de García-Page "ha sido una sucesión de titulares huecos y promesas recicladas que no solucionan los verdaderos problemas de Castilla-La Mancha".

"Los castellanomanchegos no necesitan un narrador de cuentos ni un pregonero de anuncios, necesitan un presidente que gestione, que tome decisiones y que escuche a quienes levantan esta tierra cada día con su esfuerzo", ha afirmado.

Moreno ha concluido asegurando que "hoy ha quedado claro que García-Page no debate el estado de la región, sino el estado de su propio ego. Castilla-La Mancha necesita liderazgo, valentía y soluciones, no más propaganda ni discursos de autobombo".