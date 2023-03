Vox alerta de que la Tubería Manchega "va a incrementar el precio del agua a los municipios que se quieran adherir"

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha alertado de que la Tubería Manchega, infraestructura que abastecerá con agua del Tajo a municipios de Toledo, Albacete, Cuenca y Ciudad Real, "va a incrementar considerablemente el precio del agua a todos los municipios que se quieren adherir".

"Está por ver qué resultado. Se hizo hace más de 10 años y, por lo que vamos hablando con técnicos, va a dar muchos problemas", ha señalado Moreno preguntado por esta obra hidráulica antes de reunirse en Toledo con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

"Lo que no nos gusta de esa tubería es que en la planificación del Gobierno de Page está el que se va a incrementar considerablemente el precio del agua a todos los municipios que quieren adherirse. Además, les está obligando a eliminar sus propias captaciones. Creemos que no es la solución idónea. El agua hay que garantizarlo a precio accesible, no a precios que se multiplique hasta un 300 por cien como se está previendo", ha indicado.

Dicho esto, el candidato a la Junta de Comunidades de la formación que lidera Santiago Abascal ha defendido que la región presenta carencias hídricas que "no se han revertido en años" y que es preciso atender las necesidades de agricultores y regantes para generar empleo y crecimiento económico en el mundo rural.

Preguntado por infraestructuras concretas que cree que faltan, David Moreno ha asegurado que la gran mayoría son demandas de las comunidades de regantes. "Hay comunidades que siguen regando con antiguas acequias y necesitan proyectos de modernización de regadío, canalizaciones y tuberías para poder regar en carga y dinamizar la plantación de nuevos productos agrícolas y ganaderos".

"Son muchos millones de euros los que percibe Castilla-La Mancha por el agua trasvasada, que se debían haber reinvertido en obras de canalización de agua potable, de saneamiento y de modernización de regadíos", ha insistido el candidato de Vox, convencido de que Castilla-La Mancha "infrautiliza" el potencial agrario por no haber modernizado sus regadíos, tal y como demandan las comunidades de regantes.

PLAN DE TRANSPORTES

De igual modo, David Moreno ha indicado que en la agenda de la reunión que, junto a la candidata a la Alcaldía de Toledo, Inés Cañizares, ha mantenido con representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos también están la movilidad y los transportes, pues la región "viene demandando una serie de infraestructuras que los partidos que han gobernado han prometido año tras año, pero no les han dado solución".

Y es que el candidato de Vox a presidir Castilla-La Mancha ha incidido en la necesidad de un "intercambiador de transportes" y de impulsar el tren convencional, sobre todo en las zonas de Talavera de la Reina, Ocaña y Cuenca, a fin de favorecer "la movilidad de mucha gente" y reducir el tráfico en carreteras.