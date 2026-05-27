Vox se atribuye los buenos resultados en Seseña que sitúan a la localidad como la de menor tasa de paro de su rango

El segundo teniente de alcalde de Seseña, Kike Quesada. - VOX

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Seseña ha destacado los buenos resultados obtenidos durante estos tres años de gestión al frente de la Concejalía de Empleo y Formación, dirigida por el segundo teniente de alcalde, Kike Quesada, atribuyéndose el que la localidad se sitúe como el municipio con menor tasa de desempleo de la provincia, dentro de su rango de población.

Desde 2023, el trabajo desarrollado en el Centro de Innovación, Formación y Empleo (CIFE) ha permitido transformar unas instalaciones que apenas registraban actividad en un espacio "plenamente activo y al servicio de los vecinos", según ha informado Vox en nota de prensa.

Durante este periodo, cerca de 5.000 personas han pasado por el CIFE, donde se han realizado más de 350 acciones formativas entre cursos, talleres y diferentes actividades. En total, se han impartido más de 8.000 horas de formación, facilitando que cada año más de 100 vecinos de Seseña encuentren una oportunidad laboral gracias a estos programas.

Desde Vox destacan además que todo este trabajo se ha desarrollado de manera completamente gratuita, tanto para los vecinos como para el propio Ayuntamiento y los servicios municipales, gracias a las ayudas de otras instituciones, lo que ha ayudado a optimizar los recursos del municipio y acercar oportunidades reales de empleo y formación a quienes más lo necesitan.

El teniente de alcalde y concejal responsable del área ha señalado que "han sido tres años de intenso trabajo, pero también de enorme satisfacción al comprobar el agradecimiento y las felicitaciones de muchos vecinos que han encontrado en el CIFE una puerta abierta hacia nuevas oportunidades laborales en su misma localidad".

Asimismo, desde la Concejalía animan a todos los vecinos de Seseña a seguir haciendo uso de las instalaciones y de la nueva oferta formativa diseñada para los próximos meses. "Queremos invitar a todos los vecinos a informarse y participar en estas formaciones. El CIFE es una herramienta útil al servicio de Seseña y seguiremos trabajando para ayudar a quienes buscan mejorar su futuro laboral", ha concluido Quesada.