Vox deja "en suspenso" el pacto de gobierno en Ciudad Real acusando al PP de adoctrinamiento en un cuadernillo escolar

CIUDAD REAL 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha anunciado en la tarde de este martes que deja "en suspenso" el pacto de gobierno con el PP local tras una polémica suscitada a cuenta del reparto de un cuadernillo para colorear que fue entregado a varios escolares que visitaron el Ayuntamiento el pasado lunes, un material que, según el dirigente político, "adoctrina", ante cuyas críticas la concejal del ramo, María José Escobedo, ha rechazado dar marcha atrás

El precedente llega el pasado viernes cuando el Ayuntamiento de Ciudad Real abría sus puertas para alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria del Colegio Santo Tomás en una vista escolar, en la que además de entrevistar de primera mano al alcalde, Francisco Cañizares, participaron en una sesión simulada del Consitorio. Durante esta jornada, además, recibieron un material escolar para colorear que incluían distintas figuras bajo el título 'Mandalas con valores' en los que se hablaba de diversidad.

Ya durante el fin de semana, Ricardo Chamorro instó a la "retirada" de estos cuadernillos, asegurando haber recabado el sí de la parte del PP en el Gobierno para ello, algo desmentido por fuentes municipales a Europa Press.

A partir de ese malentendido, era la propia concejal de Educación, María José Escobedo, quien aseguraba a preguntas de los medios que "no se va a retirar ningún cuadernillo". "Solamente quiero transmitir que para conseguir y lograr una ciudad realmente inclusiva tenemos que basarnos en el respeto y no se puede conseguir el respeto si no respetamos la dignidad de cada individuo. Estos cuadernillos solamente hablan de valores, de corresponsabilidad, y no se van a retirar".

ACUERDO "EN SUSPENSO"

Tras este movimiento, era Ricardo Chamorro quien volvía a la carga en un audio difundido a los medios donde aseguraba como respuesta que con este movimiento la edil "se mete en competencias de otra Concejalía, la de Familia y Mayores", ostetada por Vox; a lo que ha sumado que además "intenta adoctrinar a los niños con un cuaderno de colorear donde habla de la diversidad de las familias en un claro ejemplo de doctrina ideológica de género en relación a los menores".

Aludiendo a un "acuerdo coordinado" en el equipo de Gobierno para retirar ese cuaderno, asegura ahora el concejal que "está en suspenso el acuerdo de gobierno" entre PP y Vox. "Hasta que no aclaremos estos términos, está en suspenso. Espero que se puedan restablecer las conversaciones. Si quieren seguir por esa línea, pues, evidentemente, Vox no va a ceder en el adoctrinamiento a los menores y en que se les reparta un cuaderno de colorear donde aparecen las familias que a determinada ideología les parece conveniente", ha zanjado.