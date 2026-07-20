Vox dice que la "alerta" de AIReF a C-LM sobre gasto señala que PSOE no presenta medidas a la desviación presupuestaria

Parlamentarios de Vox. - VOX

TOLEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha denunciado que el modelo socialista de Emiliano García-Page ha entrado en "una fase de colapso multidisciplinar" donde la "parálisis" de los servicios públicos "va de la mano de un descalabro financiero sin precedentes".

"A Page se le ha escapado la región de las manos. Mientras él vive volcado en sus giras mediáticas, Castilla-La Mancha se hunde en la quiebra presupuestaria y en el abandono institucional", han aseverado el partido en nota de prensa.

A los "graves problemas" que "asfixian" a la región se suma, a juicio de Vox la advertencia de que Castilla-La Mancha presenta un riesgo elevado de incumplir la regla de gasto en 2027 por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

"El informe de la AIREF resulta demoledor al certificar que el plan presentado por el Ejecutivo socialista "no contiene medidas correctivas ni elementos que sustancien la corrección de la desviación en el ejercicio y el siguiente, ni garantizan una senda de cumplimiento en el futuro".

Para VOX, "esta alerta constata la certeza por parte del PSOE de que Page no seguirá siendo presidente en 2027 y no piensa rendir cuentas ante esta ficción económica del socialismo", ha indicado, para agregar que "Page ni sabe gastar el dinero público ni tiene la menor intención de frenar el despilfarro. Nos abocan a que sea el próximo gobierno quien socorra económicamente a la región mientras él sige tirando el dinero".

"Esta nefasta administración presupuestaria se traduce en una degradación diaria de la calidad de vida de los castellanomanchegos con una Sanidad colapsada, una Educación tercermundista y una creciente inseguridad en las calles a la que se une esta combinación de insolvencia financiera y degradación de los servicios esenciales que demuestra que el PSOE ha agotado su ciclo en Castilla-La Mancha", ha señalado.