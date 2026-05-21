Vox lamenta "expolio fiscal" en C-LM, PP pide no "asfixiar" a tejido productivo y PSOE defiende "cifras récord"

Pleno de las Cortes de C-LM - TOL2

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha han esgrimido este jueves en las Cortes sus diferentes posturas sobre la situación que atraviesa el tejido productivo y empresarial de la Comunidad Autónoma. Así, mientras Vox ha lamentado el "expolio fiscal" al que está sometido la región, el PP ha pedido no "asfixiar" al tejido productivo y el PSOE ha defendido las "cifras récord" que arroja la economía regional.

El diputado de Vox Iván Sánchez ha iniciado el debate para lamentar que pese a que --Castilla-La Mancha tenga capacidad-- se esté "castigando" a los que ha considerado "los verdaderos protagonistas" de esta riqueza. "Castilla-La Mancha no es una tierra pobre pero es una tierra empobrecida", ha afirmado.

Algo que ha considerado que no se está produciendo "por casualidad", sino por décadas de un bipartidismo que "está destruyendo a base del expolio fiscal lo que tenemos sin precedentes, una burocracia insostenible, por el abandono del campo y de sus profesionales o por el cierre de los comercios de proximidad en nuestros barrios".

En definitiva, ha afirmado el diputado de Vox, "se destruye porque la clase política que lleva demasiado tiempo viviendo en una realidad ajena a la que viven los castellanomanchegos". "Y mientras se viene aquí a hacer discursos vacíos y Page solamente se atreve a venir a las Cortes a votar las propuestas que no solucionan los problemas", ha afirmado.

"Son ustedes los que han preferido cargar toda esta burocracia y todos estos impuestos sobre la clase media, sobre los autónomos, sobre el campo, sobre las empresas y sobre las familias. Y todo ese peso del despilfarro, de su ideología y de su incompetencia nos lleva al estado en el que estamos ahora mismo: A que los castellanosmanchegos cada día sean más pobres, haya menos capacidad de ahorro y menos margen de emprender en esta tierra", ha afirmado.

La resolución del PP, que ha sido rechazada, pide medidas regionales destinadas a impulsar la subvención a todos los salarios, promocionar el empleo estable, duradero y de calidad mediante, medidas que dignifiquen los oficios, aumentar los incentivos a la contratación de mayores de 45 años, mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad o promocionar el emprendimiento local e impulsar políticas de retención del talento.

PP PIDE QUE EL GOBIERNO REGIONAL "NO ASFIXIE"

La diputada del PP Itziar Asenjo ha comenzado su intervención afeando a Vox que haya incluido al PP en ese "expolio fiscal" que ha dicho que el bipartidismo está haciendo a los castellanomanchegos. "Entiendo que ustedes lo que están buscando es conseguir votos y entiendo también que ustedes piensen que esos votos están en el PP y que por eso hace usted ese ataque, pero sé que usted no piensa así y que sabe que las políticas que lleva a cabo el PP en relación al tejido empresarial nada tienen que ver con las del PSOE".

Tras afirmar que los autónomos "no están pidiendo en ningún caso privilegios", la diputada del PP ha indicado que lo "único" que están pidiendo es que el Gobierno regional "no les asfixie", les acompañe y deje de "ponerle obstáculos".

"Lo que tenemos que pensar es si Castilla-La Mancha quiere realmente facilitar la vida a quien al final genera riqueza y crea empleo o si lo que quiere hacer es complicársela".

Ha criticado así las "ayudas puntuales" de la Junta al tejido productivo y ha apuntado a sus problemas estructurales que pasan por los costes, la burocracia, la financiación, la dificultad para contratar, la falta de relevo generacional, la pérdida de rentabilidad o la "elevada fiscalidad".

Por todo ello, desde el PP solicitan apoyo económico al inicio del negocio, ayudas para autónomos que contraten al primer trabajador, ayudas específicas para mujeres autónomas, incentivos de hasta 3.000 euros para autónomos que trasladen su actividad a Castilla-La Mancha, cubrir el coste íntegro de la cotización los dos primeros meses de baja del autónomo o una ventanilla única para el autónomo.

Una iniciativa que el PP también quiere ampliar a las pymes, al comercio de proximidad, a la empresa, a las cooperativas, a las explotaciones agrarias, a la economía social y a los negocios que están instalados en el medio rural, en definitiva al tejido productivo de Castilla-La Mancha "para poder hacerles la vida más fácil" y favorecer su fiscalidad.

Por eso, el PP defiende en su resolución --que ha sido rechazada-- reducir la carga fiscal a familias, a autónomos, a pymes, a empresas familiares, a cooperativas, a exportaciones agrarias y también a empresas del medio rural; a lo que ha une deflactar el IRPF, desbloquear deducciones para rentas medias y establecer incentivos, sobre todo, al autoempleo joven, a la inversión productiva y a la economía social.

LOS "MEJORES MOMENTOS" DE C-LM

La diputada del PSOE Isabel Sánchez ha agradecido al PP este debate para hablar sobre el sistema productivo en Castilla-La Mancha afirmando que la región vive los "mejores momentos" de crecimiento empresarial, tiene "cifras récord" en empleo, de aumento de autónomos, de exportaciones y en el sector servicios. "Y todo este crecimiento se está dando en Castilla-La Mancha durante el Gobierno de Emiliano García-Page".

"Yo creo que en el fondo, a sus señorías de la oposición eso es lo que realmente les duele", ha manifestado la diputada regional, quien ha dicho que "lo cierto y fijo" es que la realidad "es muy distinta" a la que PP y Vox "tratan de pintar sin éxito ninguno".

Por ello, la diputada socialista ha exhibido datos como que la EPA de Castilla-La Mancha señala una ocupación que supera más de los 936.000 personas en el primer trimestre del año o que Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma que más ha reducido la tasa de paro juvenil.

"Nuestra región ha consolidado este modelo de crecimiento y lo ha consolidado basado en un eje principal como es la estabilidad institucional", ha indicado, para recriminar a los portavoces de PP y Vox no hayan dado "ni un solo dato en positivo cuando haberlos haylos, como las meigas".

La resolución del PSOE, que ha decaído, pasa por apostar por el diálogo social continuo como "herramienta imprescindible" para seguir manteniendo consensos duraderos, mantener la apuesta "firme y decidida" de la inversión pública como motor de políticas activas de reindustrialización y modernización empresarial y seguir apostando por un crecimiento "equilibrado, sostenible e innovador" que genere oportunidades.

Unas palabras del PSOE que ha refutado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha indicado que quizá el problema sea como trasladar a las cifras macroeconómicas y el buen momento económico que atraviesa la región a esas 5.000 empresas que conforman el tejido empresarial, las 150.000 personas autónomas que los conforman, a las más de 800.000 personas afiliadas o a esas 117.000 desempleadas que siguen buscando una oportunidad de empleo.

Franco ha pedido a PP y Vox que utilicen las cifras "con rigor" y, tras avanzar que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará este viernes la convocatoria de ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar dotada con un millón de euros, ha dicho la región tiene muchos retos por delante pero también "muchísimo compromiso y muchísima ambición para seguir mejorando una tierra que se transforma pasando de sectores tradicionales a sectores que son punta de lanza nacional e internacional y que tienen presencia" en la Comunidad Autónoma.