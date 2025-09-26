Vox lamenta la "ineficacia" de Junta en el incendio de Peñalba de la Sierra y exige más medios para combatir las llamas

GUADALAJARA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado regional por Guadalajara, Iván Sánchez, ha reclamado al Gobierno regional la puesta en marcha de medidas eficaces y permanentes para garantizar la seguridad en zonas de especial riesgo en el incendio declarado el pasado domingo en El Cardoso de la Sierra, que en las últimas horas "ha vuelto a "descontrolarse.

"La Junta debe garantizar todos los medios necesarios para que los retenes estén disponibles durante todo el año y puedan activarse de forma inmediata en caso de emergencia. En lugar de eso, a menudo se encuentran dispersos, como ocurrió al inicio de este incendio, que probablemente se habría podido sofocar a tiempo", ha criticado Sánchez.

Según informa el partido, el diputado ha precisado que "al tratarse de una zona tan escarpada, el control del fuego resulta especialmente complicado.

Sánchez recordó que la Sierra Norte es un enclave de enorme valor natural y estratégico para Guadalajara, "pero también un entorno vulnerable que requiere una planificación preventiva constante y la presencia de equipos operativos estables".

"No se trata de improvisar cuando ya está el fuego desatado, sino de que la Junta garantice que los retenes estén preparados y coordinados los doce meses del año", ha insistido.