Vox C-LM alerta del riesgo de estallidos similares a Torre Pacheco en la región y liga inmigración ilegal a delincuencia

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha alertado sobre el riesgo de que se repitan sucesos como el de Torre Pacheco (Murcia) en municipios de la región, asegurando que "puede pasar en cualquier sitio". Además, ha responsabilizado a la política migratoria del Gobierno de España.

En una entrevista concedida a Europa Press, David Moreno ha argumentado que "los ciudadanos de Castilla-La Mancha y del conjunto de España cada día se sienten más inseguros y las cifras así lo avalan". "Antes de llegar Pedro Sánchez al gobierno las cifras de homicidios no llegaban a un millar, ahora superan los casi 1.700 homicidios al año", ha asegurado, apuntando también al crecimiento en el número de agresiones sexuales que "estaban en torno a 1.300, superan ahora las 5.000 violaciones al año".

Para el líder regional de Vox, se trata de una dinámica ligada al "efecto de llamada" de las políticas migratorias del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.

"El gobierno socialista de Pedro Sánchez y de Page, ha hecho que se haya incrementado nada menos que en un 237% la entrada de inmigrantes ilegales", ha declarado en este sentido. "Y eso está generando más delincuencia, más inseguridad, saturación de nuestros servicios públicos, del sistema sanitario, del sistema educativo, de todo", ha añadido.

"No es que lo diga Vox, es que son las cifras, son las propias cifras del ministerio del señor Grande-Marlaska", ha argumentado, afirmando que "en el año 2023, de los 847 presos que entraron a las cárceles y que todavía están encarcelados, tan solo 12 eran españoles, 835 eran extranjeros".

Además, ha criticado la línea de actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha en política migratoria, subrayando que "Emiliano García-Page y su consejera --en referencia a la titular de Bienestar Social, Bárbara García Torijano-- han reconocido que tienen saturados ya el 98% los servicios sociales de acogida y aún así sabemos que tienen compromiso de recoger, tienen comprometido en ese nuevo reparto acoger a 320 inmigrantes ilegales más".

"Estamos ante una invasión migratoria consentida, alentada y sobre todo generada por las políticas socialistas", ha asegurado.

REFUERZO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y POLÍTICA NACIONAL MIGRATORIA

Frente a esto, Moreno ha reclamado un refuerzo en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en Castilla-La Mancha, ya ha apuntado que desde su formación se está "exigiendo al señor Page, al señor Marlaska, a Milagros Tolón, como delegada del Gobierno, que Castilla-La Mancha necesita que se cubran las más de 560 plazas de Guardia Civil para garantizar la seguridad".

El líder de Vox en la región ha apuntado a la situación de localidades en las que "se han tenido que organizar mediante patrullas vecinales, ante la avalancha y el crecimiento de los robos y los hurtos en muchos pueblos".

En cuanto a la política migratoria, Moreno ha secundado la posición de Vox a nivel nacional, abogando por "deportar a todos aquellos inmigrantes que lleguen de forma ilegal a nuestro país, a todos aquellos que delincan, que hayan empezado para delinquir, y también, por supuesto, a todos aquellos que no se quieran adaptar a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, y no tengan la intención de integrarse en nuestro país".

En este sentido, ha recordado que desde el Gobierno de España ya se realizan deportaciones, destacando que "en el mes de abril, deportaron a 24 inmigrantes ilegales". "Pero es que esos 24 inmigrantes ilegales sumaban más de 200 delitos, 200 delitos que han tenido que aguantar españoles y castellanomanchegos", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de "no seguir alentando ese efecto llamada de la inmigración ilegal" que "pone en riesgo a cientos de miles de personas".