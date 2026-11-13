Vox C-LM entra en campaña augurando cambio gracias a una "movilización histórica" contra el gobierno "mafioso"

Manuel Mariscal, candidato de Vox por Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, junto a la segunda de la lista, Atilana Guerrero, y el presidente provincial, Daniel Arias, ha protagonizado el acto de pegada de carteles que marca el arranque de la campaña electoral en la capital toledana.

Manuel Mariscal ha agradecido la labor de los voluntarios que participarán en la campaña por la provincia para trasladar el mensaje de Santiago Abascal "a todas las calles y plazas", ha informado Vox en nota de prensa.

Según ha afirmado, el objetivo es lograr una "movilización histórica" bajo la premisa de que "después del 29 de noviembre nada será igual".

En su análisis del contexto político actual, Mariscal ha calificado al Ejecutivo socialista como un "gobierno mafioso dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder" y ha advertido sobre el desarrollo de la campaña tras los incidentes registrados durante la jornada de Huelga General convocada ayer.

Asimismo, el cabeza de lista por Toledo ha señalado que el próximo 29 de noviembre será el momento en el que se expresen distintos sectores de la sociedad que se han visto perjudicados por las políticas socialistas.

Jóvenes, autónomos y mayores son tres de las bazas esgrimidas por Mariscal, quien avanza que prioridad nacional, control migratorio y más seguridad serán sus objetivos al llegar al Gobierno.