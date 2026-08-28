Vox C-LM pide a Page un compromiso por escrito para que la región no acoja a menores extranjeros no acompañados

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno. - VOX

TOLEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, un compromiso por escrito en el que declare que "Castilla-La Mancha no acogerá a ningún menor extranjero no acompañado procedente de los flujos de entrada ilegal en Ceuta o en las costas españolas".

Así, ha propuesto una declaración conjunta de los tres grupos políticos con representación en el arco parlamentario castellanomanchego para certificar su negativa ante el Gobierno central y rechazar cualquier nuevo traslado o reparto territorial de menores que hayan entrado ilegalmente en el país, ha informado en nota de prensa.

Moreno ha recordado que "los castellanomanchegos están de vuelta de los anuncios de Page". "Tras once años de promesas incumplidas y volantazos según le convenga, la palabra del presidente de la Junta no ofrece garantía alguna. Por eso exigimos su firma sobre el papel en un asunto de absoluta gravedad para nuestros vecinos", ha afirmado.

Para reforzar la posición institucional de la región, Moreno ha propuesto una declaración conjunta de los tres grupos políticos con representación en el arco parlamentario castellanomanchego para certificar su negativa ante el Gobierno central y rechazar cualquier nuevo traslado o reparto territorial de menores que hayan entrado ilegalmente en el país.

El presidente parlamentario ha subrayado que Castilla-La Mancha carece de la capacidad asistencial para asumir estas acogidas y ha recordado que la red de infraestructuras sociales de la Junta se encuentra desbordada y que la prioridad absoluta del presupuesto público debe centrarse en los menores y familias de la propia región.

"El PSOE pretende destinar fondos a los menas mientras nuestra región registra cifras dramáticas de precariedad infantil, donde casi el 45% de nuestros niños y adolescentes -más de cuatro de cada diez- se encuentra en situación de pobreza o exclusión social", ha denunciado.

Moreno ha concluido instando a García-Page a demostrar "si está dispuesto a defender y garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras familias por escrito o si, por el contrario, volverá a incumplir su palabra y mantendrá su particular farsa".