Vox pide un policía por cada 500 habitantes en los Montes de Toledo y culpa a PP y PSOE de la inseguridad en la zona

TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox pedirá al Gobierno central, a través de mociones en los ayuntamientos, que la comarca de los Montes de Toledo cuente con un policía por cada 500 habitantes, afirmando que si esto no se produce "que sea Marlaska el que asuma las consecuencias".

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press, poniendo el foco en que, a pesar de esa cifra que ellos consideran adecuada, actualmente en Montes de Toledo "hay municipios con 4.000 habitantes que tienen cero policías".

Algo que ha considerado es "responsabilidad de los alcaldes del PSOE y de los alcaldes del PP", reseñando que el principal problema de la comarca son las cuestiones relativas a la seguridad.

"Los robos en las viviendas, los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas... La situación es insostenible y, por supuesto, a partir de aquí vamos a iniciar toda una batería de acciones tanto en el ámbito municipal como regional para la lucha contra esta delincuencia y la inseguridad en las calles. Lo primero es tolerancia cero con el delito", ha detallado.

También, explica, varios concejales de la zona le han alertado sobre la presencia de tráfico de drogas, pero ante esta cuestión se encuentran "con lo mismo, ausencia de efectivos policiales y que luego no hay un seguimiento en procesos criminales para detenerlos, juzgarlos, condenarlos y expulsarlos".

Buxadé cree que los responsables de estos delitos son "mafias organizadas" a las que se debe perseguir teniendo en cuenta estas características. "Son organizaciones criminales, deben estar en prisión y, si son extranjeros, deben ser expulsados del territorio nacional", ha reclamado.

LA UE SE PONE DE PERFIL

En su papel de eurodiputado, Buxadé ha explicado que han planteado a la Unión Europea el reconocimiento a nivel de toda Europa de policías, guardias civiles o agentes de seguridad privada, entre otros, como "profesiones de riesgo" para que "tengan la seguridad de que las administraciones públicas les van a apoyar y, si tienen algún problema, van a tener sus familias también apoyo económico".

Sin embargo, ha lamentado, "tanto socialistas como 'populares' votaron en contra, que es lo que hacen sistemáticamente". "Luego van a las elecciones y se llenan la boca de palabritas bonitas, pero en realidad el único apoyo que tienen nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el de los vecinos y el de los representantes de Vox", ha aseverado.

En todo caso, reconoce que no tienen "ninguna esperanza" de que socialistas y 'populares' europeos les hagan caso en sus peticiones, pero eso, ha advertido, no va a significar que no sigan trabajando en ello. "No queremos que los Montes de Toledo se conviertan en una zona gris, en una zona negra para los vecinos", ha señalado.

ACABAR CON LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS EN 2027

Finalmente, y en clave más interna, Buxadé se ha mostrado confiado en que en las elecciones autonómicas de 2027 echarán "al socialismo" del Ejecutivo autonómico.

"No digo a Page, al socialismo, sus políticas, y por tanto no vamos a permitir tampoco que el PP, si tenemos que estar gobernando con ellos porque no conseguimos la mayoría absoluta, insista en las mismas políticas de Page", ha avisado.

Así las cosas, ha querido también ensalzar el trabajo que están haciendo concejales, coordinadores de zona y diputados de la región. "No tengo ninguna duda de que en las próximas elecciones echaremos al socialismo", ha insistido.