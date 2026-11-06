Vox presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de C-LM para 2027

Archivo - Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha. - VOX C-LM - Archivo

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado, por tercer año consecutivo, una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2027 presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado 20 de octubre.

Según la formación, el proyecto, "perpetúa las principales deficiencias estructurales de años anteriores que comprometen el futuro de las próximas generaciones de familias y hogares de la región".

Además, en la enmienda se critican las líneas de acción en las distintas materias del presupuesto, como sanidad, educación, igualdad o empleo.

Para Vox, el proyecto de ley de presupuestos ahonda en la "creación de una maquinaria de gasto ideológico, duplicidades políticas y una enorme administración que se nutre del esfuerzo de las familias y negocios de la región".

Entre las críticas que apuntan es el aumento del "gasto político" mientras "todos los indicadores socioeconómicos alertan de la pobreza estructural en Castilla-La Mancha".

"No podemos ser cómplices de un presupuesto que ignora la realidad de las familias que no llegan a fin de mes. Mientras la cesta de la compra y la energía ahogan a nuestros vecinos, Page prefiere blindar su maquinaria política y preparar su campaña electoral a costa del bolsillo de los castellanomanchegos", han argumentado desde Vox.