Vox propone nombrar a la Virgen del Prado Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Ciudad Real

Vox con la Virgen del Prado. - VOX

CIUDAD REAL 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha registrado una moción para impulsar el nombramiento de la virgen de Nuestra Señora la Virgen del Prado como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Ciudad Real, mediante el procedimiento previsto legalmente y con carácter exclusivamente honorífico y simbólico.

La iniciativa parte de la consideración de la Virgen del Prado como una de las principales referencias históricas, culturales, religiosas y sentimentales de Ciudad Real, según ha trasladado la formación en nota de prensa, defendiendo que su devoción ha acompañado durante siglos a generaciones de ciudadrealeños y forma parte de la identidad de la capital, de sus tradiciones y de algunas de sus principales celebraciones.

La moción subraya que la Virgen del Prado constituye también un elemento del patrimonio inmaterial y de la cultura popular de Ciudad Real, especialmente presente en sus Ferias y Fiestas.

Vox, además, que existen precedentes en otras ciudades españolas donde sus patronas ostentan títulos municipales similares como Alcaldesas Honorarias o Perpetuas. Se trata, en todos los casos, de distinciones que no atribuyen funciones de Gobierno ni competencias administrativas, sino que expresan de manera solemne el reconocimiento de una ciudad hacia una figura profundamente vinculada a su historia y a sus vecinos.

En este sentido, la formación defiende que el nombramiento de la Virgen del Prado permitiría reconocer institucionalmente una realidad histórica y sentimental mantenida durante siglos, sin alterar en modo alguno las competencias de los órganos municipales. La propia moción deja expresamente establecido que el título tendría carácter exclusivamente honorífico y simbólico.

La propuesta presentada por Vox establece un procedimiento en dos fases. En primer lugar, plantea que el Pleno acuerde iniciar la modificación del actual Reglamento para la Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, incorporando expresamente la figura de Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Ciudad y regulando su naturaleza, requisitos, procedimiento, efectos y carácter excepcional.

Una vez modificada la normativa municipal, Vox propone iniciar el correspondiente expediente de honores y distinciones para conceder el título a Nuestra Señora la Virgen del Prado, incorporando al mismo los antecedentes históricos, culturales, religiosos y documentales que acrediten su especial vinculación con Ciudad Real.

Desde el Grupo Municipal consideran que esta fórmula permite realizar el reconocimiento con pleno respeto al procedimiento administrativo y a la normativa municipal, evitando planteamientos meramente declarativos y dotando al nombramiento de todas las garantías necesarias.

Para Vox, conceder este título a la Patrona supone reconocer solemnemente su presencia en la historia de Ciudad Real y una devoción transmitida de generación en generación que continúa formando parte de la identidad colectiva de la ciudad.

"Ciudad Real no puede entenderse plenamente sin la Virgen del Prado. Este reconocimiento no pretende crear ninguna atribución política o administrativa, sino rendir homenaje institucional a una figura ligada desde hace siglos a nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra forma de entender la ciudad", señalan desde el Grupo Municipal Vox.