Vox propone la recuperación del límite de mandatos del presidente de la Junta en sus enmiendas al Estatuto de C-LM

Los de Abascal presentan una treintena de enmiendas pese a rechazar la admisión a trámite en noviembre TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados un "amplio" paquete de enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, entre las que destaca la recuperación del límite de mandatos del presidente de la Junta, suprimido en julio de 2019 mediante un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

En aquella fecha, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron, con los votos conjuntos de PSOE y PP, la eliminación del límite de dos mandatos consecutivos (ocho años) para el presidente de la Junta de Comunidades, a través de una modificación de la Ley del Gobierno regional, según ha informado Vox en un comunicado.

La normativa vigente hasta entonces --desarrollada por el propio PSOE y no modificada por el PP durante los gobiernos de María Dolores de Cospedal-- impedía ser reelegido a quien hubiera ejercido el cargo durante ocho años, salvo que hubieran transcurrido cuatro años desde la finalización del mandato, un sistema que garantizaba en la práctica la alternancia política.

Según los de Santiago Abascal, la supresión de este límite en 2019 permitió que Emiliano García-Page pudiera presentarse de forma indefinida a las elecciones autonómicas, tras haber completado dos legislaturas. La proposición de ley fue debatida y aprobada por consenso del bipartidismo PP-PSOE.

Vox denuncia que esta nueva reforma estatutaria de 2025 es, de nuevo, "un producto cerrado" del bipartidismo, negociado exclusivamente entre PP y PSOE "a espaldas" de los castellanomanchegos y de Vox, tercera fuerza política en las Cortes, con un objetivo claro: "blindar el poder político, aumentar el gasto institucional, consolidar duplicidades administrativas y garantizar la continuidad del mismo sistema de poder en la región".

Según ha abundado Vox, la eliminación del límite de mandatos en 2019 "no fue un hecho aislado". "Formó parte de un pacto político más amplio entre PP y PSOE, que incluyó también la consolidación de los sueldos de los diputados regionales y que hoy se prolonga en esta reforma del Estatuto de 2025 mediante la subida del número de diputados autonómicos hasta 55".

Un acuerdo que Vox califica como "una traición" directa del Partido Popular a sus votantes en Castilla-La Mancha, al actuar como socio necesario del socialismo regional.

El nuevo Estatuto, además, según Vox, deroga las medidas de austeridad llevadas a cabo por el propio Partido Popular cuando gobernó la región, siendo muchos de los actuales dirigentes 'populares' los mismos que impulsaron aquellas políticas y que hoy las eliminan.

OTRAS PROPUESTAS

Las enmiendas de Vox en el Congreso no se limitan a la cuestión del límite de mandatos. El grupo parlamentario ha presentado numerosas propuestas relevantes que, según los de Abascal, evidencian un modelo alternativo frente al del bipartidismo, entre ellas, el rechazo al aumento del número de diputados regionales, la supresión de nuevos organismos y estructuras administrativas innecesarias, la limitación del abuso del decreto-ley y de la delegación legislativa, reforzando el control parlamentario y la separación de poderes.

Así como la defensa del mundo rural y del sector primario, "frente a políticas ideológicas que perjudican a agricultores y ganaderos"; o la prioridad nacional en ayudas sociales y acceso a la vivienda, garantizando que los recursos públicos se destinen primero a los españoles.

"La contención del gasto y la lucha contra el despilfarro, mediante la introducción de límites claros al endeudamiento", son otras de las propuestas de Vox.