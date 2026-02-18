Vox reclama medidas e inversiones urgentes para garantizar agua potable a más de 13.000 vecinos de El Torcón

Responsables de Vox en el embalse de El Torcón. - VOX

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha visitado el embalse de El Torcón, junto al vicepresidente de la Diputación y presidente de Vox Toledo, Daniel Arias, y concejales de la Mancomunidad Cabeza del Torcón para comprobar la situación que afecta a los municipios que la integran.

El embalse de El Torcón abastece a las localidades de Cuerva, Casasbuenas, Pulgar, Noez, Gálvez, Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, San Pablo de los Montes, Totanés y San Martín de Montalbán, que en conjunto suman más de 13.000 habitantes, ha informado Vox en nota de prensa.

Durante la visita, Moreno ha denunciado que "es inadmisible que en pleno siglo XXI miles de castellanomanchegos sigan quedándose sin agua de forma recurrente, mientras el PSOE mira hacia otro lado, porque se niegan a conectar las cuencas y ampliar las despensas de agua".

Desde Vox han reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la adopción inmediata de medidas estructurales que garanticen el abastecimiento estable y de calidad a estos municipios, así como inversiones urgentes para modernizar las infraestructuras hidráulicas, ampliar las despensas de agua y evitar que el agua se desperdicie.

Vox ha recordado las iniciativas parlamentarias que ha llevado a las Cortes para exigir responsabilidades y actuaciones que pongan fin a esta problemática de manera definitiva. "El acceso al agua potable es un servicio básico y esencial. No vamos a permitir que 13.000 vecinos de la provincia de Toledo sean ciudadanos de segunda", han afirmado.

Por último, ha preguntado cuánto dinero ha recaudado el presdiente regional, Emiliano García-Page, con el impuestazo del agua y ha exigido revertirlo en actuaciones de mejoras hidráulicas.