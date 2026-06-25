Vox recoge las quejas de funcionarios jubilados de la Cortes sobre que las insignias de homenaje no son de oro

Archivo - Insignias de las Cortes. - TOL2/CORTES - Archivo

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, se ha hecho eco de las quejas de funcionarios jubilados de la Cámara que han denunciado que el material de las insignias que les proporcionaron no es oro, material establecido para las distinciones en el reglamento de la propia institución parlamentaria.

Sánchez ha asegurado que se trata de un "auténtico escándalo y humillación intolerable" y ha adelantado que su grupo parlamentario exigirá una investigación, según ha informado Vox por nota de prensa.

Según ha trasladado Vox, los hechos se remontan al pasado 19 de mayo, cuando se les hizo entrega de una placa y la correspondiente insignia por sus años de servicio a los funcionarios jubilados.

Sin embargo, según explican desde Vox, un escrito registrado por los propios afectados ante la Mesa de las Cortes desvela que hasta tres verificaciones técnicas realizadas por tres joyerías han confirmado que las piezas no son de oro y contravienen la normativa interna.

La formación ha señalado que un acuerdo de la Mesa de las Cortes del 11 de marzo de 2019 estipula de manera explícita y sin margen interpretativo que la insignia institucional debe ser de oro.

Iván Sánchez ha tildado de "lamentable" este suceso, afeando que entregar bisutería o material de baja calidad a quienes han dedicado toda su vida laboral al servicio de la soberanía regional es una cacicada inaceptable.

"Alguien en estas Cortes ha decidido dar un cambiazo, y frente a esta grave irregularidad, Vox llegará hasta el final para destapar qué ha pasado y a dónde ha ido el presupuesto asignado para estas distinciones oficiales", ha asegurado Sánchez.

"Exigimos auditorías y contratos limpios: si se licitó y pagó oro a precio de oro pero se ha entregado un material inferior, estamos ante una presunta estafa y un caso de corrupción dentro de las dependencias de estas Cortes que el PSOE tendrá que explicar", ha concluido el portavoz parlamentario.