Vox reúne a sus alcaldes para poner en valor y "devolverle la vida" a una España rural "abandonada" por el bipartidismo

PUEBLA DE DON RODRIGO (CIUDAD REAL), 2 (EUROPA PRESS)

Vox ha reunido este miércoles a sus alcaldes para poner en valor la España rural y la "fortaleza del proyecto" que la formación está llevando a cabo en muchos de estos municipios del país, en los que pretenden "devolverles la vida y darles todo lo que durante mucho tiempo ni unos ni otros les han ofrecido".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, antes de participar en el I Encuentro de Alcaldes del Campo de Vox, en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), en el que se han dado cita alcaldes y concejales de Vox de localidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha, entre otras.

Garriga ha subrayado que, "cuando hay voluntad política las cosas se pueden mejorar", arremetiendo contra la "condena" que ha infringido el bipartidismo a los pueblos de la "España abandonada", debido al "abandono y la falta de determinación política del Partido Popular y del PSOE durante muchísimos años".

Sin embargo, ha añadido, "Vox está demostrando en esos lugares donde gobierna, como aquí, que es posible romper ese tabú y evidenciar que se pueden mejorar los servicios públicos, que se puede mejorar la financiación y, en definitiva, que aquello que había despreciado el bipartidismo nosotros venimos a darles un mensaje muy claro, venimos a devolverles la vida y a darles todo lo que durante mucho tiempo ni unos ni otros les han ofrecido".

"Una España rural que ha estado abandonada durante muchísimo tiempo por culpa de unos políticos que han preferido destinar el dinero en sus mamarrachadas ideológicas y han abandonado los servicios más básicos como son unas carreteras en condiciones, unos servicios públicos necesarios para que las familias que nacieron y han visto sacar adelante sus generaciones puedan garantizar a las generaciones futuras en esos lugares donde les vieron nacer", ha declarado.

En este sentido, durante la cita se van a abordar "puntos de trabajo comunes" y se va a trazar una estrategia para los próximos meses "para poner en valor el municipalismo", con la que demostrar "que cuando hay voluntad política las cosas se pueden cambiar".

"Por desgracia los españoles estaban acostumbrados a ver una clase política acomodada, una clase política que estaba más preocupada en contentar a sus amigos y a los chiringuitos que les rodeaban y ahora se han dado cuenta que hay políticos bajo las siglas de Vox que vienen a recorrer las calles a escucharles y a defender sus intereses", ha asumido.

PLAN NACIONAL DEL AGUA

Aprovechando su visita a esta localidad ciudadrealeña, el secretario general de Vox ha querido defender "el Plan Nacional del Agua que reivindica Vox desde hace muchísimo tiempo" y que "solo defiende" esta formación, tal y como se demostró --ha destacado-- en la última votación sobre el tema en las Cortes regionales.

"No entendemos cómo después de un marzo donde han caído tantísimos hectómetros de agua no hemos almacenado todo lo que deberíamos haber almacenado para evitar que en los próximos meses en algunos lugares incluso se llegue a decretar la sequía".

A su juicio, esta situación "es un auténtico despropósito que demuestra la incapacidad de gestión durante demasiado tiempo del PP y del PSOE", ante la cual Vox quiere volver a exigir ese Plan Nacional del Agua para que se edifiquen todas las infraestructuras y se produzcan esas interconexiones de las cuencas "necesarias para que no haya un solo español al que le falte agua cuando lleguen esos periodos de sequía".

POLÍTICA MIGRATORIA

De otro lado, Ignacio Garriga ha querido denunciar la "política migratoria que está cambiando la realidad de muchas ciudades y muchos barrios de España", una "política migratoria suicida impulsada por el bipartidismo, pactada en Bruselas, que consiste en el reparto de la inseguridad, de la ruina, de la saturación de los servicios públicos, de nuestra sanidad y en definitiva del Estado del Bienestar", ha apuntado.

Unas políticas a consecuencia de las cuales ahora "estamos ante un nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados", un reparto con el que Vox no está a favor. "No estamos a favor de repartir nada, nosotros hemos dicho que la única política migratoria que debe liderar el Gobierno de la nación es la del combatir la inmigración ilegal".

También "el de deportar a todas las personas que estén en situación irregular en nuestro territorio nacional, en expulsar también a aquellas personas que se han legalizado pero que han hecho de su modo de vida la delincuencia y por supuesto blindar las fronteras de una vez por todas y acabar con el maldito efecto llamada que está condenando a la ruina, a la inseguridad y a la falta de prosperidad de muchísimos españoles".

Garriga ha subrayado que "sólo hay una política migratoria que merecen los españoles, que es la del billete de vuelta, la de protagonizar deportaciones masivas y garantizar de una vez por todas la seguridad de todos los españoles", ha concluido.