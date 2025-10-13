Vox teme que Page dé "una visión idílica" de CLM en Debate de la Región: "No hay ningún éxito"

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, que se ha pronunciado este lunes sobre el próximo Debate del Estado de la Región, que se celebrará esta semana en las Cortes regionales, ha asegurado que su formación "teme" que el presidente regional, Emiliano García-Page, "presente una visión idílica de la región".

"Va a justificar su gestión como un caso de éxito de gobernanza política, pero la realidad es que Page no sabe gestionar y que no hay ningún éxito en una región", ha aseverado, según informa el grupo en nota de prensa.

Y es que, a juicio del líder de Vox, la comunidad está "la cabeza de todos los listados de deficiencias, como son el abandono del campo, la falta de auxiliares técnicos educativos en los centros escolares o los graves problemas que padece la sanidad pública".