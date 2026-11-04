Vox ve con "grave preocupación" los "desgarradores" datos en C-LM y cree que dejan un balance "desolador"

Archivo - David Moreno (Vox). - CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ve "con grave preocupación" los "desgarradores" datos del desempleo del pasado mes de octubre en la región. "La cifra deja un balance desolador: más de 2.000 castellano-manchegos han ido a la calle en tan solo 30 días, sumando ya tres meses consecutivos de destrucción de empleo ininterrumpida y siendo el peor mes de octubre desde 2024", ha destacado.

"No estamos hablando de fríos números ni de estadísticas; hablamos de más de 2.000 familias en nuestra tierra que hoy ven recortada drásticamente su capacidad de ahorro, que no pueden hacer frente a un imprevisto y a las que se les hace francamente imposible llegar a fin de mes*, ha denunciado Moreno, según ha informado Vox en nota de prensa.

El presidente parlamentario ha identificado la razón de esta sangría económica y laboral con la "nefasta gestión del Partido Socialista". Moreno ha subrayado que la marca del PSOE es "exactamente la misma en Toledo que en Moncloa", encarnada en la continuidad de las políticas de Emiliano García-Page y Pedro Sánchez, asentadas sobre "el ahogo fiscal, la burocracia asfixiante y el abandono sistemático del tejido productivo".

Estas declaraciones se han producido durante su asistencia a la inauguración de unas jornadas sobre el toro de lidia celebradas en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. En este foro, David Moreno ha querido poner el foco en el sector primario, recordando que la agricultura y la ganadería son dos de los ámbitos que de manera "más aguda, directa y lacerante" sufren la lacra del desempleo este mes debido al "hostigamiento normativo y a la falta de ayudas reales".

Por todo ello, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha reafirmado el compromiso de su partido con los trabajadores y productores de la región: "Se demuestra, un mes más, que el modelo socialista está agotado y destruye el futuro de nuestra tierra. Solo la llegada de Vox al Gobierno de España y las instituciones permitirá aplicar un giro en las políticas económicas: bajadas de impuestos, protección a nuestro campo y soberanía productiva para garantizar empleo estable y de calidad para todos los españoles".