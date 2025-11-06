Vox ve como "otra estafa más del bipartidismo" el Estatuto de C-LM y adelanta su rechazo frontal en el Congreso

El portavoz adjunto de VOX en el Congreso, José María Figaredo, y el presidente de VOX en las Cortes de Castilla La Mancha, David Moreno, en rueda de prensa en la sede nacional de Vox. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha reiterado este jueves el rechazo de su grupo a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, calificándolo como "otra estafa más del bipartidismo".

En una rueda de prensa concedida junto al secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, en la sede nacional de la formación en Madrid, Moreno ha adelantado que su formación mantendrá su oposición frontal ante su tramitación en el Congreso de los Diputados prevista para el próximo martes 11 de noviembre. "Desde el principio, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han ido de la mano con la reforma y sólo Vox está en contra", ha defendido Moreno.

"El único objetivo de la reforma del Estatuto es brindar los propios privilegios políticos que representan el bipartidismo", ha insistido el líder regional de Vox, apuntando al incremento del número de diputados que supondría, según ha afirmado, "un gasto político de 12 millones de euros más".

Un gasto que, ha afirmado, se agrava por las duplicidades de organismos administrativos como "el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social o el Consejo Regional de Transparencia del Gobierno".

Para Vox, según ha afirmado Moreno, el texto no responde a ninguna de las necesidad de la población castellanomanchega y, por contra, tan solo benefician a una "industria política" que, ha afirmado, "Castilla-La Mancha no necesita".

"Solo Vox cuida a las familias y a los trabajadores y solo Vox vota en contra de la reforma del Estatuto", ha asegurado Moreno.

Además, ha asegurado que, de llegar al poder en la región, Vox derogará "esa reforma del estatuto porque es innecesaria, porque no la ha solicitado nadie, porque los castellanomanchegos no sabían ni que estaba tramitándose en pacto secreto por el Partido Socialista y por el Partido Popular y porque solo beneficia al bipartidismo".

De su lado, Figaredo ha secundado las palabras de Moreno contra las dos formaciones mayoritarias señalando que "son dos partidos que entre sí se entienden en sus grandes bloques, sus grandes líneas argumentales están en un porcentaje elevadísimo de acuerdo" y ha calificado el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha de "terrorífico".

El diputado de Vox ha apuntado que el proyecto castellanomanchego va en línea con los aprobados en otras regiones, apuntando que "en general la línea constante es a garantizar cada vez más competencias a las comunidades autónomas cada vez más fuerza cada vez más capacidad presupuestaria cada vez más capacidad de interlocución con organismos internacionales". "Es algo que lleva sucediendo décadas", ha asegurado.