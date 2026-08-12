Un vuelco de un coche y tres atendidos por golpes de calor durante la observación del eclipse en Cuenca

Dispositivo de Protección Civil en Cuenca durante el eclipse. - AYUNTAMIENTO
CUENCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que bomberos y Protección Civil han solicitado la atención de medios sanitarios para atender a tres personas que han sufrido desmayo por golpe de calor y han tenido que actuar para prevenir el vuelco de un coche por un terraplén.
Por otro lado, durante esta jornada se han repartido unas 300 gafas de protección ocular y se han dado consejos de prevención a la población.
En redes sociales, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha comentado que el eclipse "ha sido impresionante" y ha añadido que los conquenses "hemos podido disfrutar de un acontecimiento único junto a muchos visitantes que nos han acompañado".
"Seguimos. Cuenca es turismo, Cuenca es destino, Cuenca es futuro", ha afirmado.