Vuelve el programa 'Tu salud en danza' para fomentar el envejecimiento activo en los municipios más pequeños de Toledo

Arias con usuarios del programa 'Tu salud en danza'. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo vuelve a impulsar el programa 'Tu salud en danza', una iniciativa dirigida a los municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes y destinada a promover un envejecimiento activo y saludable, así como la socialización y la participación de las personas mayores de 50 años.

La convocatoria 2026-2027 contará con un crédito presupuestario de 136.000 euros, que permitirá atender las solicitudes de 112 entidades locales, a las que se ha concedido una ayuda individual de 1.214,28 euros, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo y diputado del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha destacado el compromiso de la institución provincial con las personas mayores y con los municipios de menor población, señalando que "el programa 'Tu salud en danza' es una herramienta que permite acercar actividades saludables y de convivencia a los pueblos donde este tipo de recursos son especialmente necesarios".

Arias ha subrayado que "el envejecimiento activo no consiste únicamente en vivir más años, sino en hacerlo con mayor calidad de vida, manteniendo la autonomía, las relaciones sociales y la participación en las actividades ofrecidas en los municipios".

En este sentido, ha puesto en valor el baile como una actividad especialmente adecuada para las personas mayores de 50 años, ya que combina ejercicio físico, coordinación y movilidad con un importante componente social "bailar es una forma de hacer deporte, pero también de encontrarse con los demás, combatir la soledad y mantenernos activos en nuestros pueblos", ha señalado.

El programa contempla la realización de 56 clases de baile, que se desarrollarán dos veces por semana, bien en una misma jornada o en dos días diferentes, a elección del municipio.

Las actividades tendrán lugar en dos periodos: del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2026 y del 15 de enero al 30 de mayo de 2027, facilitando así la continuidad de la actividad a lo largo del curso.

La iniciativa está concebida para que las actividades se desarrollen en grupos adaptados a las características y capacidades de los participantes, favoreciendo tanto la práctica de ejercicio físico como la convivencia y la participación.

MÁS MUNICIPIOS SE UNEN AL PROGRAMA

En la última edición, de enero a mayo de 2026, fueron 104 las entidades locales participantes, con una subvención individual de 817,30 euros.

En la nueva convocatoria 2026/2027 serán 112 entidades locales las beneficiarias, con una ayuda de 1.214,28 euros por entidad, lo que supone un incremento de 396,98 euros respecto a la convocatoria de enero a mayo de 2026.

Para Daniel Arias, estos datos reflejan "la apuesta de la Diputación por consolidar y reforzar un programa que está teniendo una respuesta muy positiva en nuestros municipios, está funcionando muy bien", al tiempo que permiten "llegar a más pueblos y dotar a las entidades locales de mayores recursos para desarrollar las actividades".

El vicepresidente provincial ha incidido también en la importancia de mantener este tipo de iniciativas en el medio rural, donde "la actividad física, la convivencia y la creación de espacios de encuentro tienen un enorme valor para nuestros mayores y contribuyen a construir pueblos más activos, más saludables y más cohesionados. Son pueblos con menos posibilidades de ocio, por lo que debemos ayudarles".