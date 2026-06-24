Whitewater Group pone la primera piedra de su proyecto en Tomelloso, donde generará 60 empleos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este mismo miércoles la licencia de obras

CIUDAD REAL, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha afirmado que el nuevo proyecto en la localidad de la multinacional Whitewater Group, especializada en ingeniería y tratamiento de agua para el sector industrial, con una inversión de 1,8 millones de euros y la generación de 60 empleos, "refuerza la pujanza económica e industrial de la ciudad y el liderazgo de su sector metal mecánico, referente en Castilla-la Mancha".

La multinacional, de origen irlandés, en la que recientemente se ha integrado la empresa local Mezgar, ha colocado este miércoles la primera piedra de las nuevas instalaciones que va a construir en el Polígono SEPES y ha presentado sus planes de futuro en la localidad.

Según informa el Consistorio, la colocación de una primera piedra y el crecimiento de una empresa, ha afirmado el alcalde, son siempre una señal de la fortaleza económica de una ciudad y "Tomelloso continúa avanzando para consolidarse como una referencia industrial no solo a nivel comarcal, sino también regional".

Navarro ha agradecido la confianza depositada por Whitewater en la ciudad y ha puesto en valor la trayectoria del sector metal mecánico tomellosero, surgido al calor de la potente industria agroalimentaria local y convertido desde hace décadas en uno de los principales motores económicos de la localidad.

En este sentido, también ha destacado la apuesta de la multinacional por integrar y seguir contando con el equipo humano de Mezgar, una empresa que ha demostrado "profesionalidad, capacidad técnica y solvencia en los proyectos desarrollados durante los últimos años".

Navarro ha incidido también en la importancia de que las administraciones sean "aliadas" de quienes apuestan por generar actividad económica y empleo. En este sentido, ha destacado la colaboración mantenida con la empresa durante la tramitación del proyecto y ha recordado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado este mismo miércoles la licencia de obras y actividad necesaria para el desarrollo de las nuevas instalaciones.

EL RETO DE LA MANO DE OBRA CUALIFICADA

Durante su intervención también se ha referido a uno de los principales retos que afronta actualmente el tejido empresarial: la disponibilidad de mano de obra cualificada.

Por ello, ha defendido la necesidad de reforzar la Formación Profesional Dual y adaptar la oferta educativa a las necesidades reales de la industria, recordando que el Ayuntamiento ha adquirido una parcela de 1.100 metros cuadrados, que ha puesto a disposición también de la Junta de Comunidades, competente en materia educativa, para facilitar la futura ampliación de las instalaciones del IES 'Francisco García Pavón', con el fin de que pueda incrementar sus enseñanzas de FP.