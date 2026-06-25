El World Pistachio Congress reunirá a países productores y comercializadores en Toledo en enero del año próximo

Presentación del World Pistachio Congress (WPC). - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de la ciudad de Toledo acogerá los días 27 y 28 de enero del año próximo el World Pistachio Congress (WPC), que pretende reunir tanto a países productores como comercializadores de este producto, generar "redes de conocimiento" y ayudar a que el sector en Castilla-La Mancha "se desarrolle de una forma más internacional" y puede competir en otros mercados donde el pistacho "tiene la batalla" y donde se genera todo el comercio.

Así lo ha señalado este jueves, en declaraciones a los medios, antes del acto de presentación de este evento, el coordinador general del mismo, Ricardo Migueláñez, acompañado por el presidente del Comité Organizador, Juan Miguel del Real, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Migueláñez ha señalado que el proyecto, de la mano de la Consejería, busca "que todo se haga de una forma más coordinada a nivel internacional" y para ello es importante "no solo abordar lo que es el desarrollo del propio sector en los productores, sino también tratar de promocionar el conocimiento en aquellos países consumidores donde puede ser mercado interesante para el producto que se produzca aquí en España".

El World Pistachio Congress, al que se espera más de 300 inscritos, abordará, junto a la producción y la comercialización, otros temas como el de la salud o "cuestiones más importantes que tiene que cumplir un sector para poderse desarrollar y que seamos capaces de imitar y copiar aquellas cosas que se han hecho bien en Estados Unidos, en Irán, en Turquía y en los países principales productores y ver cómo podemos aprovechar las oportunidades comerciales en los consumidores".

Ricardo Migueláñez ha admitido que el pistacho es una producto "que está de moda" y ahora mismo "está teniendo mucha demanda en todos los países, en todo el mundo, y por lo tanto tenemos que tratar de identificar aquellos mercados 'target' donde nuestro producto puede tener interés", algo en lo que el Congreso puede ayudar.

C-LM TIENE EL 80% DE SUPERFICIE TOTAL DE ESPAÑA

Juan Miguel del Real, de su lado, ha asegurado que en este evento estarán "productores, empresas transformadoras, comercializadoras, científicos, investigadores, especialistas, organizaciones de todo el mundo representativas de este sector", en un espacio de encuentro "muy importante para poder avanzar en el conocimiento de este cultivo que aquí en Europa, en España, todavía es un cultivo emergente".

La cita servirá, por tanto, para aprender de los que llevan tiempo "en el manejo del cultivo, en la calidad del producto y sobre todo muy orientados al consumidor", teniendo en cuenta que también hay que "analizar los gustos del consumidor, darle una oferta más integral de productos derivados del pistacho del que ahora estamos haciendo".

En este sentido, el presidente del Comité Organizador ha defendido que haya un "sector sostenible" en el tiempo "lejos de las modas que en algún momento han podido haber sobre este cultivo" y hacer que sea un cultivo "de futuro, sostenible, económica, socialmente, y que mantenga una rentabilidad adecuada para que nuestros agricultores sigan obteniendo rentabilidad de este cultivo y siga creciendo como lo está haciendo ahora".

Ha precisado que el hecho de que este evento se organice desde Castilla-La Mancha "no es fruto de la casualidad", habida cuenta del "liderazgo" que la Comunidad Autónoma tiene en estos momentos en la producción y en la superficie de pistacho a nivel nacional.

Tal y como ha explicado, el 80 por ciento en números redondos de la superficie de pistacho que hay en estos momentos en España está en Castilla-La Mancha. Como país --sumando las cifras del resto de comunidades autónomas--, España es la cuarta potencia mundial en superficie de cultivo de pistacho y la quinta potencia mundial en producción de pistacho.

Unos datos que "probablemente en los próximos años mejorarán, porque la mayor parte de nuestra superficie de pistacho está aún por entrar en producción", ha comentado el también director general de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, quien ha especificado que de las 70.000 hectáreas de pistacho que hay actualmente en la Comunidad Autónoma, un 70% no ha entrado en producción.

De hecho, como ha destacado, la "explosión productiva" en Castilla-La Mancha y en España se va a producir en los próximos cinco o seis años, de tal manera que "va a ir creciendo la entrada en producción a un ritmo de 8.000-10.000 hectáreas al año de nueva producción".

"AL ALBUR DE DAR UN SALTO GRANDÍSIMO"

Datos que ha corroborado el consejero de Agricultura, al reseñar que la Comunidad Autónoma "ocupa la primera posición nacional con rotundidad, con el 80 por ciento prácticamente de la superficie nacional de pistacho y la cuarta comarca productora de pistachos a nivel mundial", algo que tiene que "seguir creciendo de forma ordenada".

Martínez Lizán ha destacado que el del pistacho es uno de los cultivos que "con más fuerza y más contundencia han entrado en el panorama agropecuario de nuestra región" en los últimos años, convirtiéndose en "mucho más que un snack, puesto que tiene unos condicionantes y unas capacidades culinarias importantísimas, pero también en la salud y en la alimentación de las personas".

Además, climatológicamente hablando, la región "ofrece unas peculiaridades ideales" para su desarrollo, por las condiciones del suelo, lo que hace, junto a las posibilidades de futuro de esa comercialización y el valor económico que puede ofrecer, "una oportunidad el poder desarrollarlo".

La producción de pistacho de 2025 se cerró con cifras históricas al alcanzar las 11.000 toneladas de pistacho en seco, un 30% más de las estimaciones previstas, lo que pone de manifiesto "la gran potencialidad que tenemos de producir pistachos, teniendo en cuenta que solamente está productivo en torno al 25% de las plantaciones que hoy tenemos", ha dicho.

"Estamos al albur de dar un salto grandísimo y ese salto debemos de hacerlo de forma ordenada", ha manifestado el titular de Agricultura, que ha recordado que para ello la región aprobó recientemente el Plan Estratégico del Pistacho de Castilla-La Mancha "para intentar hacerlo de forma coherente, con rigor y sobre todo no facilitando cuestiones que pudieran ir en perjuicio del propio sector".

Igualmente, ha destacado la participación de la administración en la investigación, en el estudio y en la transferencia de conocimientos, sobre todo a partir del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf), dentro del cual se engloba El Chaparrillo, que fue el centro propulsor de este cultivo del pistacho.

"Este trabajo queda un compromiso claro del Gobierno regional, que lo vamos a seguir manteniendo y trabajando para el futuro con la colaboración de todos los agentes del sector, y por supuesto seguir intentando conseguir valor añadido, rentabilidad en las explotaciones y por lo tanto continuidad de trabajo, riqueza en los pueblos para seguir manteniendo los vivos", ha concluido, valorando el trabajo de la organización del World Pistachio Congress para que esa cita se celebre en la región.

La presentación de este encuentro internacional ha tenido lugar durante la jornada 'El pistacho, desde el campo directo a tu salud', que ha contado con varias ponencias de interés para productores, técnicos y profesionales del sector.