La XLIV edición de Farcama se celebrará del 7 al 12 de octubre en el paseo de Recaredo de Toledo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La que será la XLIV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, Farcama, calienta motores en el marco de la programación que desarrollará del 7 al 12 de octubre de este año en el paseo de Recaredo de Toledo, y ha convocado ya el primer Concurso de Alfarería que va a tener lugar en el marco de la feria, y que se celebrará del 9 al 11 de octubre.

Las bases, al igual que las inscripciones para dicho concurso, se pueden encontrar en la web de Farcama (https://www.feriafarcama.es/), y el plazo para inscribirse está abierto hasta el próximo 30 de septiembre, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El concurso, una de las novedades de la programación de Farcama, establece dos categorías, una profesional y otra amateur, que compartirán las tres pruebas: cilindro más alto, en la que la persona participante tendrá que modelar un objeto cilíndrico con la mayor altura posible en el torno de una sola pieza; cuenco o plato con más diámetro, en la que habrá que moldear un objeto cilíndrico con el mayor diámetro posible en una sola pieza; y la obra libre, para evaluar la creatividad y la técnica de los participantes. En todas las pruebas, el tiempo para la realización de la pieza es de 20 minutos, contando con seis kilos de arcilla en la categoría profesional y cuatro en la amateur para cada una de las pruebas.

Las bases establecen tres premios por cada una de las categorías, con un primer puesto y dos finalistas. En la categoría profesional, el primer premio consiste en un curso internacional de formación en técnicas cerámicas y torneta y kit de herramientas, o una plaza en el Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo impulsado por el Gobierno regional y la UCLM. El segundo premio dará la opción de elegir entre un curso nacional de formación en técnicas cerámicas o una plaza en el Máster; y el tercer puesto obtendrá una torneta y un kit de herramientas.

En la categoría amateur, el primer premio es una plaza en el Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo, la participación durante seis meses en un coworking en el Centro Regional de Artesanía Mezquita de Tornerías o un curso nacional de formación en técnicas cerámicas, todo ello con torneta y kit de herramientas cerámicas. El segundo premio dará la opción de elegir entre una plaza en el Máster o seis meses de coworking en Mezquita de Tornerías; y el tercer premio consiste en una torneta y un kit de herramientas cerámicas.