La XVII edición de la World Bulk Wine Exhibition calienta motores y reunirá a 240 bodegas con compradores de 60 países

CIUDAD REAL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 17ª edición de la World Bulk Wine Exhibition tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre en el RAI Ámsterdam, organizada por Vinexposium y consolidada como el encuentro mundial de referencia para el mercado a granel.

En un contexto de gran complejidad para los mercados internacionales, la WBWE reafirma su papel como plataforma de negocio ofreciendo a las bodegas alternativas concretas para mantener y desarrollar su actividad, ha informado la organización en nota de prensa.

Con más de 240 productores de 25 países diferentes y con compradores de hasta 60 banderas que representan entre el 70 y el 80% del comercio mundial de vino a granel-, la WBWE constituye un punto de encuentro para desarrollar nuevos mercados y reforzar los intercambios comerciales.

Francia, Italia, España, Chile, Argentina y Nueva Zelanda, entre los principales productores mundiales de vino a granel, renuevan su presencia en 2025.

La edición 2025 contará con una participación destacada de bodegas españolas con una fuerte presencia de Castilla-La Mancha.

Además, se unirán nuevos países participantes como Isla Mauricio, Líbano y Panamá, que ampliarán aún más la diversidad de la oferta y subrayarán la vocación internacional del salón.