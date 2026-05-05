Las XX Jornadas Romanas de Carranque contarán con talleres gratuitos y actividades para las familias del 8 al 10 de mayo

Presentación de las XX Jornadas Romanas de Carranque. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La XX edición de las Jornadas Romanas de Carranque se celebrarán los días 8, 9 y 10 de mayo con actividades infantiles, como gincanas y cuentacuentos, así como talleres gratuitos de alfarería y joyería. De esta forma, la localidad trata de poner en valor su parque arqueológico y su pasado romano con un fin de semana para todos los públicos que convierte la historia en "una experiencia viva, accesible y participativa".

La presentación de estas jornadas, que ha tenido lugar este martes en rueda de prensa, ha estado a cargo del diputado de Cultura, Tomás Arribas; la alcaldesa de Carranque, Amelia Guzmán; además de la concejala de Cultura y Patrimonio, Delia Martín.

Arribas ha destacado el incentivo a la participación infantil que supone este evento, el cual "garantiza" que estas jornadas "continúen muchos años", introduciendo a los más pequeños en las tradiciones y la cultura que envuelven a Carranque.

"Estos días el municipio se transformará en un auténtico escenario del Imperio Romano, con una amplia programación pensada para todos los públicos, en la que no faltarán el mercado temático, los talleres, espectáculos con actividades infantiles y propuestas culturales para disfrutar en familia", ha expuesto el diputado de Cultura.

Las vigésimas jornadas arrancarán este viernes, 8 de mayo, a las 20.00 horas, con el concierto de la Banda Municipal 'Villa de Carranque' en el Auditorio Municipal. Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa ha aclarado que se encuentran trabajando en que este concierto inaugural vuelva a celebrarse, "como antaño", en las mismas ruinas romanas.

Al hilo, Guzmán ha manifestado que ha pedido "por favor" a la Junta que, al igual que se pudo realizar hace "escasamente un mes" un concierto con violines en el yacimiento, permita también que este concierto inaugural se pueda realizar el próximo año en las ruinas romanas. "No tiene nada que ver con un concierto dentro del auditorio municipal", el ambiente es "totalmente distinto", ha descrito la alcaldesa.

Mientras, la edil de Cultura y Patrimonio ha agradecido a la Junta la posibilidad de que el miércoles, 13 de mayo, se haya reservado "en exclusiva" el yacimiento para la visita del alumnado de los colegios de Carranque. Una visita que no se realizaba desde hacía "3 o 4 años", ha explicado Martín.

PROGRAMACIÓN 9 Y 10 DE MAYO

La jornada del sábado arrancará a las 12.00 horas con la apertura del mercado. También, a la misma hora, se impartirá un taller de alfarería gratuito. A las 12.30 horas, las autoridades inaugurarán el evento, con la presencia de zancudos y malabares. Más tarde, a las 12.45 horas, el público podrá disfrutar de una escuela de gladiadores gratuita, y a las 13.30 horas, del pasacalles 'Las flechas de Cupido.

Por la tarde, a las 18.00 horas se impartirá un taller de alfarería, así como un cuentacuentos romano, y seguidamente, a las 18.30 horas, volverá la escuela de gladiadores.

Para cerrar la primera jornada, a las 19.00 horas, está programada una gincana infantil, y un taller de danza para todos los públicos a las 20.00. Mientras que a las 21.30 horas, empezará el espectáculo de fuego 'Mito de Pandora', y a las 22.00 horas, el 'Conxuro de queimada' --Degustación--.

Ya el domingo, desde las 12.00 horas, empezarán las actividades del mercado con un taller de joyería y una gincana infantil para los más pequeños. Después, a las 12.15, horas, volverá la escuela de gladiadores, y habrá una exhibición de magia a las 13.00 horas, para cerrar la mañana con el pasacalles 'Las flechas de cupido' a las 13.45 horas.

Por la tarde, la apertura será a la misma hora, con la escuela de gladiadores a las 17.30. A las 18.00 horas, se impartirá un taller de joyería para jóvenes y adultos, al mismo tiempo que un taller de globoflexia para los más pequeños.

Para terminar esta vigésima edición tendrá lugar un taller de malabares infantil a las 18.30 horas, la magia llegará al mercado a las 19.00 horas, y retornará el pasacalles 'Los habitantes del bosque' una hora después. Culminando la jornada a las 20.30 con el 'conxuro romano infantil'.

De igual modo, durante los dos días de mercado habrá zona infantil con juegos, ludoteca, pintacaras y música de ambiente.