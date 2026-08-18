El yacimiento de Caraca (Guadalajara) reeditará su jornada de puertas abiertas el 25 de agosto con visitas guiadas

Archivo - La ciudad perdida de Caraca - AY DRIEBES - Archivo

GUADALAJARA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este verano se volverá a realizar la Jornada de puertas abiertas en el yacimiento arqueológico de Caraca en Driebes (Guadalajara), una actividad que tendrá lugar el martes 25 de agosto y que constará de visitas guiadas, con acceso libre y gratuito.

Fue el pasado lunes 10 de agosto cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas en la ciudad romana en lo que será la décima campaña consecutiva de trabajos en esta área arqueológica, informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este año los trabajos de excavación se centrarán en la ciudad romana para profundizar en el conocimiento de las fases constructivas y la estratigrafía del enclave, así como en el desarrollo histórico del mismo.

También se pretende estudiar los espacios públicos de la antigua ciudad, con especial interés en lo referente a las termas públicas y el foro, constituyendo este último el centro de la vida política, económica, religiosa y social del núcleo urbano.