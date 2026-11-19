Yuncos pone en marcha un asistente virtual 24/7 para acercar el Ayuntamiento a los vecinos a través de whatsapp - AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Yuncos da un nuevo paso en su proceso de modernización administrativa con la puesta en marcha de un asistente virtual municipal disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de WhatsApp. Una nueva herramienta tecnológica que permitirá a los vecinos acceder a información municipal de manera rápida, sencilla y desde cualquier lugar, utilizando únicamente su teléfono móvil.

Con esta iniciativa, el Consistorio apuesta por una administración "más cercana, accesible y eficiente", adaptada a los nuevos hábitos de comunicación y a las necesidades de los vecinos. A partir de ahora, cualquier persona podrá realizar consultas al Ayuntamiento sin depender del horario de apertura de las oficinas municipales, simplemente enviando un mensaje de texto o un audio a través de WhatsApp.

El nuevo asistente virtual, basado en inteligencia artificial, facilitará el acceso a información sobre servicios municipales, actividades y eventos, trámites y gestiones, instalaciones, avisos y noticias de interés. De esta forma, los vecinos podrán resolver dudas frecuentes y obtener información municipal de forma inmediata, sin necesidad de desplazarse o realizar una llamada telefónica.

Uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa es mejorar la organización y la eficiencia de los servicios municipales. El Ayuntamiento subraya que la incorporación de esta tecnología no pretende sustituir a los trabajadores municipales ni a los canales tradicionales de atención, sino convertirse en una herramienta complementaria que facilite su labor diaria.

El asistente virtual permitirá atender de forma automatizada muchas de las consultas informativas más habituales, reduciendo las tareas repetitivas y liberando tiempo para que el personal del Ayuntamiento pueda centrarse en otras funciones, en la tramitación administrativa, en la resolución de cuestiones más complejas y en aquellas gestiones que requieren atención directa y personalizada.

Se trata, por tanto, de incorporar la tecnología al servicio de las personas, reforzando la capacidad de respuesta de la Administración y avanzando hacia un modelo de gestión más ágil, sin perder la cercanía ni el valor de la atención humana, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El desarrollo e implantación de esta solución tecnológica corre a cargo de CIVIA Comunicación Inteligente, una empresa especializada en inteligencia artificial, automatización y comunicación inteligente, con sede en Mocejón (Toledo). La compañía desarrolla soluciones tecnológicas orientadas a facilitar la comunicación entre las administraciones públicas, las empresas y las personas, adaptando las herramientas de inteligencia artificial a las necesidades y características de cada organización.

CÓMO UTILIZAR EL NUEVO ASISTENTE VIRTUAL

Los vecinos de Yuncos ya pueden utilizar este nuevo servicio a través del número de WhatsApp +34 680 17 86 41.

Su funcionamiento es muy sencillo: basta con guardar el número en la agenda del teléfono, abrir una conversación de WhatsApp y escribir una pregunta o enviar un mensaje de voz. El asistente estará disponible las 24 horas del día para facilitar la información municipal que se encuentre incorporada a su sistema.

También se podrá acceder directamente a la conversación escaneando el código QR habilitado por el Ayuntamiento.