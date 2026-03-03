El zoo de Guadalajara cuenta ya con una nueva nutria y un concurso infantil elegirá su nombre

El zoo de Guadalajara cuenta ya con una nueva nutria. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Zoo Municipal de Guadalajara cuenta ya con una nueva nutria, en este caso euroasiática, que devolverá al recinto uno de sus animales más emblemáticos tras el reciente fallecimiento de la anterior, que además será protagonista de un concurso para elegir su nombre entre los niños y niñas de la ciudad.

Así lo han anunciado el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, y el concejal de Infancia, Roberto Narro, quienes han detallado que el proceso de elección se canalizará a través del Consejo de Infancia. La llegada del nuevo ejemplar macho --cedido por el Loro Parque de Tenerife-- cubre el vacío dejado por la anterior nutria, que falleció hace ocho o nueve meses por causas naturales asociadas a su avanzada edad, ya que tenía en torno a 14 años.

Hasta hace unos años el zoo llegó a contar con varios ejemplares y esa es también la intención del concejal de Medio Ambiente, la de, en un futuro, buscar compañía para la nueva nutria macho que ha llegado al recinto; una de las especies más queridas por el público.

La nueva nutria, aún sin nombre, ha completado un periodo de adaptación de tres meses antes de su presentación al público, siendo una de las cerca de 60 especies que alberga el parque zoológico, donde viven entre 500 y 600 animales, con especial presencia de aves y herbívoros ibéricos.

El centro mantiene su apuesta por la fauna autóctona y descarta incorporar grandes especies exóticas, aunque sí aspira en el futuro a sumar ejemplares como el rebeco, el buitre negro o la cigüeña negra para completar su colección peninsular, al menos ese es el deseo.

Durante la comparecencia, los responsables municipales han detallado también un ambicioso plan de inversiones superior a los 300.000 euros destinado a modernizar las instalaciones, tal y como ha detallado Alguacil.

Así, entre las actuaciones previstas figura la implantación, por primera vez, de un sistema de megafonía para mejorar la seguridad y la gestión de emergencias; la renovación de las cocinas --con una partida de 35.000 euros--; la construcción de un nuevo recinto para el lince boreal; la mejora de la seguridad perimetral con pastores eléctricos en espacios de muflones y gamos; y la sustitución de puertas en recintos como los de lobos y osos.

El zoo desempeña además una función esencial como Centro de Recuperación de Fauna, con alrededor de 700 expedientes de animales heridos gestionados el pasado año. La actividad asistencial se intensifica en primavera y verano, coincidiendo con la época de cría.

En cuanto a la afluencia, el recinto se consolida como uno de los espacios más visitados de la provincia, con picos de entre 2.500 y 3.000 personas en fines de semana y jornadas festivas. A ello se suma la actividad del centro de aves, integrado en el complejo, que refuerza el carácter educativo y divulgativo de las instalaciones y su atractivo para familias, centros escolares y asociaciones.