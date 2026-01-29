Unas 1.100 personas y un centenar de tractores infantiles se manifiestan en Palencia en defensa del sector agrario

PALENCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.100 personas, según datos de la Policía Nacional, encabezados por más de un centenar de tractores infantiles, han participado en Palencia en la movilización convocada por las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y UCCL, que han salido a la calle en unidad de acción para protestar contra los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur, los aranceles impuestos a las importaciones en Estados Unidos y los recortes en la PAC.

Los agricultores y ganaderos palentinos han criticado cómo la excesiva burocracia a la que está sometido el sector y los elevados costes de producción, frente a precios bajos están afectando al relevo generacional en el campo.

"Los principales perjudicados seremos los agricultores y ganaderos, pero también los consumidores", han apuntado en defensa de los productos de calidad y con garantías.

El presidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos, ha asegurado que los agricultores que llevan tres años con precios "ridículos" en los cereales que ha motivado que trabajen a pérdidas, mientras los costes de producción no dejan de subir.

En lo que respecta al acuerdo con Mercosur, los profesionales exigen reciprocidad en las condiciones de producción. "Aquí se nos prohíben materias activas por motivos de salud o medioambientales, pero se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen esas normas", ha señalado Marcos, quien se ha referido al riesgo que esta situación tiene para los productores y para los consumidores.

Por su parte, el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha sido muy crítico con el acuerdo al señalar que Mercosur está hecho para que gane la industria del automóvil a costa de desmantelar el tejido productivo agrario.

A este respecto, ha incicido en que lo que está en juego no es solo el futuro de los agricultores, sino también el modelo de alimentación europeo.

Palacín ha subrayado que no se puede permitir la entrada de productos "que no respetan la normativa comunitaria" y ha reclamado garantías reales de reciprocidad ante cualquier acuerdo.

SOBRE LA PAC

Durante la concentración también ha tomado la palabra el secretario general de UPA Palencia, Blas Donis, quien ha hecho referencia a la futura PAC y ha defendido la necesidad de una política agraria "fuerte, sin recortes y con un presupuesto estable", que apoye directamente a los agricultores pero también al desarrollo rural y a la modernización del sector.

Finalmente, el presidente de COAG Palencia, David Tejerina, ha asegurado que el acuerdo de Mercosur "ha sido la gota que ha colmado el vaso" tras una situación del sector complicada, con buenas cosechas pero precios que ha calificado como "ridículos".

Las cuatro organizaciones agrarias han optado por una llamativa protesta, encabezada por más de cien niños sobre tractores de juguete que han recorrido la Calle Mayor, hasta la Plaza Mayor, como símbolo de la incertidumbre que vive el campo y del papel que tendrá la próxima generación en el futuro del sector.

Al término de la manifestación, los propios niños han leído un manifiesto en el que se ha reivindicado el valor de la agricultura y la ganadería como sectores productores de alimentos de calidad, y la necesidad de su pervivencia y su futuro para beneficio de toda la sociedad.