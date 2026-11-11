El despliegue policial facilita la salida de buses de Auvasa, aunque los piquetes cortan avenida de Zamora

1132791.1.260.149.20261111084946 Efectivos de la Policía Nacional intervienen ante un piquete informativo de la Huelga General que cortaba el tráfico de la avenida de Zamora, en Valladolid, mediante el empleo de porras y un bote de spray de gas. - CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio despliegue policial ha permitido en la mañana de este miércoles la salida de un buen número de vehículos de la empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, pese a la presencia de unos 300 representantes sindicales de CCOO, UGT, CGT y CNT en las cocheras de la empresa, en el polígono de Argales, que ha logrado cortar la avenida de Zamora a la altura de la calle Vázquez de Menchaca y Arca Real durante casi media hora, hasta que la intervención de efectivos de la Policía Nacional con empleo de las porras ha despejado completamente la vía.

Un piquete con integrantes de UGT, CCOO, CNT y CGT se han comenzado a concentrar en las inmediaciones de la instalación de los autobuses públicos municipales en la calle Bronce el Polígono de Argales antes de las 06.00 horas con presencia policial tanto del cuerpo municipal como de la Nacional que han impedido mediante un cordón que los representantes de los sindicatos se posicionaran ante las puertas de salida de los vehículos de transporte.

A las 6.00 horas han comenzado a salir autobuses con el cartel de Servicios Mínimos mientras algún trabajador accedía a pie a las instalaciones con gritos aislados de "esquirol" y reproches por trabajar en esta jornada.

Entre cánticos como "hacía falta ya una huelga general", "hoy no se trabaja, hoy no se consume", "pase lo que pase, unidad de clase", los miembros de los sindicatos han mantenido una actitud pacífica en todo momento.

Minutos después, ante los movimientos del piquete para tratar de cortar la calle Vázquez de Menchaca, una de las salidas desde las cocheras de Auvasa al polígono, los efectivos policiales se han desplegado para asegurar mediante vallado que los vehículos de transporte salieran por la calle Bronce hacia Arca Real.

Así, varios autobuses más han podido salir para cumplir su función de servicios mínimos designados por el Ayuntamiento de Valladolid.

Ante lo que los dirigentes sindicales autonómicos de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, han considerado una "excesiva presencia policial", los sindicalistas se han dirigido a la avenida de Zamora para tratar de interrumpir la salida de autobuses hacia otros puntos de la ciudad.

Durante unos 20 minutos han cortado la circulación y han provocado retenciones de vehículos de transporte y particulares en la avenida de Zamora hasta que la Policía Municipal y Nacional, algunos de éstos con escopetas especiales de botes de humo, ha logrado habilitar primero el cruce de Arca Real y avenida de Zamora.

Una dotación de antidisturbios de la Policía Nacional ha avanzado desde el cruce de Arca Real hasta el de Vázquez de Menchaca para despejar primero el carril en sentido a San Agustín y, posteriormente, el sentido contrario, en el que se han han vivido momentos de tensión al apartar a los integrantes del piquete primero a empujones y después con el empleo de las porras por parte de efectivos policiales, uno de los cuales ha empleado un spray de gas.

CONTUSIONES Y CAÍDAS

Algunos de los representantes de los sindicatos han resultado contusionados y uno ha caído al suelo.

Sobre las 7.00 horas la avenida de Zamora se encontraba ya abierta al tráfico en ambos sentidos y Auvasa ha podido poner en circulación a los vehículos identificados como servicios mínimos --fijados en horario de mañana en una media cercana al 30 por ciento en personal de conducción--, pero también a al menos una decena de autobuses más.

Antes de ello, a primera hora de la madrugada, los sindicatos han relatado que el piquete informativo desplegado en la salida de los vehículos del sercicio municipal de Limpieza de Valladolid ha sido despejado por la Policía Nacional de los accesos mediante empujones y lanzamiento de botes de gas.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, en Mercaolid ha habido presencia de piquetes informativos hacia las 3.30 de la mañana, sin que haya sido necesaria la intervención policial.

A partir de las 7.00 horas el contingente sindical se ha dividido, con un piquete que ha deambulado por el polígono de Argales para informar en distintas empresas de la zona, acompañados por efectivos de la Policía Nacional, y otro se ha dirigido al paseo de Arco de Ladrillo para tratar de cortar al tráfico uno de los principales accesos a la capital.