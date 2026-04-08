El 14 de abril comienza el ciclo de conferencias 'Falsos e impostores' de la Casa Museo de Cervantes en Valladolid

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes de Valladolid, dependiente del Ministerio de Cultura, arranca el próximo día 14 la programación cultural de abril con la organización del ciclo de conferencias 'Falsos e impostores. Los heterodoxos de nuestra cultura'.

La propuesta aborda lo falso como un territorio incierto y cotidiano, donde lo auténtico y lo apócrifo conviven y la frontera entre ambos apenas se percibe.

La programación arranca el martes 14 de abril con la ponencia 'Falsificando nuestra vida. Imposturas literarias', a cargo de Joaquín Álvarez Barrientos, quien abordará cómo lo apócrifo contribuye a conformar nuestra percepción de la historia y de la sociedad.

Álvarez Barrientos es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), especialista en historia intelectual y cultural española de entre los siglos XVIII y XX, académico correspondiente de la Accademia Peloritana dei Pericolanti, presidente de Honor de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII.

El miércoles, 15 de abril, el músico y etnógrafo Joaquín Díaz intervendrá con la ponencia 'Las mistificaciones de la identidad'. Reflexionará sobre la capacidad del lenguaje para fijar algo tan complejo como la identidad, y sobre cómo los conceptos que empleamos para definirla pueden resultar engañosos, al cambiar las palabras con el tiempo y no ser nunca del todo exactas.

El ciclo continuará el martes 21 de abril con Susana Gil-Albarellos y su conferencia 'El discurso de la falsificación en el cine', en la que abordará el engaño al espectador, las identidades apócrifas y la manipulación del pacto de ficción.

La programación seguirá el miércoles 22 de abril con el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia David García López y la ponencia 'Arte y engaño: naturaleza, copia y falsificación'. Analizará como en el mercado artístico, la alta demanda de piezas ha propiciado la invención de originales, una práctica en la que participaron incluso artistas o sus colaboradores.

El ciclo concluirá el martes 28 de abril con la intervención del profesor de Investigación del CSIC Alfredo Alvar y la conferencia 'Falsificaciones que hacían a la historia legendaria'. Su intervención explicará cómo la historia se ha construido mediante un intenso debate entre historias legendarias e historias verdaderas, estas últimas construidas a través de la búsqueda, la recopilación y la publicación de datos contrastados.

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 horas en la biblioteca histórica del museo con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

EL ZAGUÁN DEL MUSEO.

Durante todo el mes de abril, el zaguán del Museo Casa de Cervantes se convertirá en una sala de cine en la que se proyectará una obra fundamental del cine europeo: 'Sátántangó', de Béla Tarr.

El director húngaro adapta la primera novela del Premio Nobel de Literatura de 2025, László Krasznahorkai, en un filme monumental de siete horas que cuestiona lo verdadero y lo falso.

En el horario de apertura del museo, los visitantes podrán transitar libremente por el zaguán y ver la película durante todo el tiempo que deseen.

La proyección tendrá lugar todos los días de abril, durante el horario de apertura y con la entrada al museo. Además, en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCYL), el museo ha publicado en su canal de YouTube y en sus redes sociales un vídeo promocional que reinterpreta una de las escenas más icónicas de la película húngara.