Unas 1.500 personas piden en Valladolid la dimisión de Mañueco y Quiñones por los incendios

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas, según fuentes policiales, han recorrido este miércoles las principales calles de Valladolid para protestar contra la gestión de los incendios que asolan la Comunidad y expresar su malestar ante la "incompetencia política" de la Junta, reclamar más prevención y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La céntrica plaza de la Fuente Dorada de la capital vallisoletana ha sido el punto de salida de esta concentración que ha reunido a cientos de ciudadanos vallisoletanos que se han dado cita a las 20.00 horas y que ha comenzado con un minuto de silencio para recordar a las víctimas mortales de la oleada de incendios, que se enfrentaron a un "monstruo climático llamado fuegos de sexta generación".

El minuto de silencio con el que ha arrancado la concentración ha concluido al iniciarse la intervención de los convocantes para expresar sus proclamas y criticar que el Ejecutivo autonómico "busque el cálculo político y la rivalidad con el Gobierno central en lugar de centrarse en gestionar unos incendios de carácter paranormal".

El portavoz de las plataformas convocantes que ha tomado la palabra durante el inicio de la manifestación ha asegurado que "no vale que Mañueco prometa que se van a poner en marcha una serie de ayudas, ya que primero debe reflexionar y cesar" al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, al consejero del ramo y después irse él".

Por esta razón, los manifestantes han remarcado la necesidad de que lo que hay que hacer en este momento es que los representantes políticos se "sienten codo con codo para analizar cómo se va a atajar la emergencia climática" y "no dar pábulo a los bulos de un ejército de pirómanos que no existe".

Esto en la medida, han señalado, en que "crear la sensación de que hay un ejército fantasma de pirómanos sólo trae inseguridad y malestar a la población". "Eso es crear el caos y el pánico", han reiterado.

Para ello, durante el transcurso de la concentración, que ha empezado en la céntrica plaza de la Fuente Dorada y ha discurrido por las principales vías de la ciudad para terminar en la Plaza Mayor, los manifestantes han enarbolado pancartas con consignas como 'Mañueco y Quiñones, dimisión ya', 'Políticas ecosociales frente a la emergencia', 'Plantillas públicas, dignas y estables' y 'Inversión real en perención y cuidado del territorio'.

Durante el recorrido de la concentración las cientos de personas que se han citado han canalizado su rechazo a la gestión de la ola de incendios en la Comunidad también a través de proclamas como ''Los pueblos y los bosques no se venden, se defienden', 'Primero vaciada, luego quemada' y 'Bomberos forestales públicos y estables'.

"'¡PREVENCIÓN Y MEDIOS YA!'"

La concentración se ha convocado bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!' para criticar la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación "supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente".

"Arde nuestra tierra por la incompetencia y la dejadez de funciones de quienes han de poner en práctica políticas eficaces de prevención y extinción. ¡Con el PP Castilla y León se quema!. Mañueco y Quiñones dimisión", han señalado los convocantes.