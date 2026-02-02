15M.-El PP no incluye en sus listas a cuatro consejeros del Gobierno actual y renueva dos tercios de las candidaturas

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP no incluye en sus listas autonómicas para las elecciones del 15 de marzo a cuatro consejeros del actual Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección. Así, se ha quedado fuera el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, número uno por León en 2022 y los titulares de Agricultura y Ganadería, María González Corral; Movilidad, Luis Miguel González Gago, y Cultura, Gonzalo Santonja, quienes tampoco formaron parte de las listas autonómicas hace cuatro años.

El PP ha presentado este lunes las candidaturas completas después de que la pasada semana se diera a conocer la propuesta de los cabezas de lista realizada por Mañueco y en las que, al igual que en el cómputo general, se renovaron los dos tercios.

No obstante, el PP ha situado en los puestos de salida, bien como número dos o número tres, al resto de consejeros de la Junta. Así, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, es el número dos por Burgos, mientras que el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, también es el segundo por Palencia.

El consejero de la Presidencia, José Luis Sanz Merino, es el número tres por Segovia, puesto que también ocupa la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, por Zamora.

A diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años cuando el PP llevó como números uno de forma mayoritaria a miembros del Ejecutivo de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, Rocío Lucas y Leticia García son los únicos miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León que liderarán las listas electorales para los comicios del 15 de marzo.

Desde el PP se ha destacado estas candidaturas combinan "experiencia y renovación", al tiempo que han defendido que suponen "una apuesta firme por el futuro y el desarrollo" de la Comunidad y están integradas por personas que "conocen mejor que nadie la realidad de Castilla y León".

La formación ha subrayado, además de la renovación, la presencia de jóvenes menores de 35 años en todas las candidaturas provinciales, con el fin de reforzar los perfiles "con experiencia de gestión y conocimiento del territorio" y destacan además "la participación femenina", ya que en siete provincias las mujeres encabezan las listas a las Cortes de Castilla y León.

RENOVACIÓN DE CASI LA MITAD DE LOS PROCURADORES

En la legislatura que ahora acaba el PP tenía en el hemiciclo un total de 31 procuradores de los que se renovarían casi la mitad según las listas presentadas por los 'populares' este lunes.

Así, si se mantuviera la actual composición, en Ávila se conseguirían tres procuradores y serían Cristina Sanchidrián, David Beltrán y María de los Ángeles Prieto; en Burgos en 2022 el PP logró cuatro procuradores por lo que, según las listas actuales, los escaños estarían ocupados por Marta Arroyo Ortega, Alejandro Vázquez, Belén Vélez y Luis Alberto Rasero.

En León es donde más se han renovado las listas, así los cuatro escaños actuales tendrían todos caras distintas menos Antonio Jaime Mendoza --número cuatro-- y estaría María José Álvarez, Neftalí Fernández y Elena Bollo. En Palencia los tres escaños actuales estarían ocupados por Mercedes Cófreces, Carlos Fernández Carriedo y Ana San Millán y en Salamanca serían Alfonso Fernández Mañueco, Rosa María Esteban, Ángel Porras de la Fuente, María del Carmen Sánchez Bellota y Raúl Hernández López.

De mantenerse los escaños actuales habría tres procuradores por Segovia, los tres también presentes en 2022 con Francisco Vázquez, Elena Rincón y José Luis Sanz Merino y en Soria el escaño actual sería para Rocío Lucas.

En Valladolid también predominan las caras nuevas con María Pardo, José María Eiros, Paloma Vallejo --presente en 2022--, Borja del Barrio y Noemí Rojo Sahagún --también en 2022--.

Por último, en Zamora, con tres procuradores actualmente, estarían Leticia García, José Luis Barrigón y María Isabel Blanco Llamas.