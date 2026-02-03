Una incidencia en el centro de Adif de la Estació de França ha cortado 5 minutos todo Rodalies

Archivo - El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que una incidencia en el centro de control de tráfico de Adif en la Estació de França de Barcelona ha obligado a cortar entre las 7.10 y las 7.15 horas de este martes todo el servicio de Rodalies.

"En el momento en que se cae el centro de control que se sufre esta incidencia, por seguridad los tres se detienen y comienzan a posicionarse en estaciones. A partir de las 7.15 horas ha empezado a recuperarse y de forma progresiva y gradual se van recuperando las circulaciones habituales", ha dicho en una atención a los medios desde la Estació de Sants de Barcelona.

Preguntado por si dicha incidencia es similar a la que el lunes de la semana pasada obligó a suspender el servicio dos veces por incidencia también en el centro de control de tráfico de Adif en la Estació de França, ha expresado que en sus consecuencias sí, ya que ambas han provocado la detención de todos los trenes.