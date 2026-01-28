El PP renueva el 65% de sus listas en CyL que encabezan siete mujeres y dos hombres

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la segunda jornada del II Foro de las Grandes Ciudades del PP, en Fórum Evolución, a 29 de noviembre de 2025, en Burgos, Castilla León (España). El II Foro de las G - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha renovado el 65 por ciento de sus listas en Castilla y León que encabezarán siete mujeres y dos hombres, entre ellos el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que vuelve a liderar la lista del PP por Salamanca.

Así consta en la propuesta para los números uno de cada provincia que ha dado a conocer este miércoles, 28 de enero, el presidente autonómico del PP tras las correspondientes conversaciones con los presidentes provinciales que deberá ser ratificada por los comités electorales provinciales y por el comité electoral de Castilla y León que se celebrarán "en los próximos días".

Dos tercios de los números uno de las listas del PP en cada una de las nueve circunscripciones electorales ocupan esta posición por primera vez en los comicios autonómicos, todas ellas mujeres: Cristina Sanchidrián, por Ávila; Marta Arroyo, por Burgos; María José Álvarez, por León; María de las Mercedes Cófreces Martín, por Palencia; María Pardo, por Valladolid, y Leticia García, por Zamora.

Por su parte, repiten como cabezas de lista el propio Alfonso Fernández, por Salamanca; Francisco Vázquez, por Segovia, y Rocío Lucas, por Soria.

En los comicios del 13 de febrero de 2022 las listas presentadas por el PP estaban encabezadas por siete hombres y dos mujeres. Así, por Ávila la lista estuvo encabezada por José Francisco Hernández, por Burgos Ángel Ibáñez, mientras que en León encabezó el actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En Palencia la lista de los últimos comicios celebrados en Castilla y León estuvo encabezada por el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, lo hizo por Salamanca.

El secretario general del PP en la Comunidad, Francisco Vázquez, abrió la lista por Segovia, mientras que la consejera de Educación, Rocío Lucas, encabezó por Soria, el actual alcalde de Valladolid entonces consejero Jesús Julio Carnero, abrió la lista autonómica por la provincia y la actual vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, por Zamora.