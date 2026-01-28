Suárez-Quiñones sostiene que estará "donde tenga que estar" para defender el proyecto del PP en CyL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez Quiñones (centro), junto a la cabeza de lista del PP por León a las Cortes, María José Álvarez Casais (derecha). - EUROPA PRESS

LEÓN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha manifestado este miércoles que estará "donde tenga que estar" para defender el proyecto del PP en Castilla y León.

Suárez Quiñones se ha pronunciado de este modo al ser preguntado si le gustaría formar parte de la lista de los candidatos del PP por León a las próximas elecciones autonómicas, cuyo número uno ocupará María José Álvarez Casais. "Yo estaré allí donde tenga que estar para defender ese proyecto, igual que nuestra candidata lo va a defender como cabeza de lista en las Cortes y, por lo tanto, cada uno en su cometido", ha incidido.

En este contexto, ha explicado que sus responsabilidades en el proyecto del PP son, en primer lugar, seguir como consejero hasta las elecciones y, en caso de continuar el PP al frente del Ejecutivo autonómico, habrá que constituir un nuevo equipo de Gobierno que Alfonso Fernández Mañueco determinará.

Además ha se ha referido a su otra responsabilidad dentro del partido como presidente de la gestora del PP de León, "que no es poco cometido" y, según ha asegurado, es "un orgullo" y "la base fundamental" de su acción desde el punto de vista de la formación política.

En cuanto al resto de candidatos que conformarán la candidatura del PP a los Cortes, ha apuntado que esta cuestión se determinará cuando los órganos del partido aprueben la lista. "Hasta ese momento no podemos decir más", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de no formar parte de la candidatura del PP a las Cortes por León y seguir ocupando tras los comicios electorales el cargo de consejero, no se ha pronunciado y ha expresado la necesidad de dejar a Mañueco configurar el próximo Gobierno autonómico en caso de que el PP fuera reelegido, algo de lo que se ha mostrado convencido, "como estime pertinente".

Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo en León, donde ha mantenido un encuentro con alcaldes y portavoces del PP en la provincia, un acto en el que también han participado simpatizantes y en el que ha estado acompañado por el consejero de Sanidad y secretario del PP en Burgos, Alejandro Vázquez; el procurador autonómico y coordinador de la campaña electoral el PP en León, Ricardo Gavilanes; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego y María José Álvarez Casais.