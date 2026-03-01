15M- Vox denuncia una pintada en su caseta electoral de Valladolid que dice: "Quien siembra odio recoge rabia

Caseta electoral de Vox en la plaza Zorrilla de Valladolid con la pintada que ha sido denunciada. - VOX

VALLADOLID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado la mañana de este domingo una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Delicias de Valladolid después de que la caseta electoral de esta formación, que se encuentra ubicada en la plaza Zorrilla, esquina con calle Santiago, haya aparecido con una pintada que dice: "Quien siembra odio recoge rabia".

Según la denuncia, los hechos se habrían producido durante la madrugada y han provocado daños materiales en la estructura exterior de la caseta por la pintada realizada con un spray, unos daños que aún no han sido cuantificados, como han explicado desde la formación.

Al respecto, Vox ha manifestado, en un comunicado a los medios, que "desgraciadamente" están "acostumbrados a recibir este tipo de agresiones que se producen desde posiciones que, en muchos casos, se autodefinen como tolerantes y defensoras de la pluralidad".

En este sentido, Vox ha aseguraod que la convivencia democrática exige respeto a la discrepancia y a la libre expresión de ideas, con independencia de cuáles sean y han asegurado que seguirán trasladando a los ciudadanos de Valladolid y del conjunto de España "los problemas reales que les afectan, más allá de los otros debates ficticios"que están promovidos por "quienes viven en una realidad distinta" a la del resto de compatriotas.