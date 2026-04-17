Las 16 organizaciones del Manifiesto de Villalar reclaman paz y democracia y convivencia frente a la extrema derecha

Presentación del Manifiesto de Villalar de 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las 16 organizaciones firmantes del 'Manifiesto de Villalar de 2026' se han hecho eco del contexto geopolítico mundial para realizar un llamamiento a la paz, con una petición expresa a "parar el genocidio en Gaza", y han reivindicado democracia y convivencia "frente al odio y frente a la extrema derecha".

Así concluye el 'Manifiesto de Villalar de 2026' que será leído por la actriz vallisoletana María San Miguel el próximo 23 de abril en el tradicional acto en la campa de la localidad vallisoletana que acoge la fiesta reivindicativa en el Día de Castilla y León, un texto en el que ven "más sentido que nunca" ante las posiciones de quienes propagan el odio y la xenofobia "que han crecido con la llegada de la extrema derecha a las instituciones", insisten.

Las 16 organizaciones firmantes recuerdan al respecto que Castilla y León "vuelve a estar en la casilla de salida" tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo y advierten del "agravante" de que los dos partidos políticos que, previsiblemente, van a volver a constituir el Gobierno --PP y Vox-- se alinean con los estados que promueven "guerras ilegales y suicidas" en Oriente Próximo "creando situaciones humanitarias terribles y con consecuencia imprevisibles en todo el mundo".

"Si nada lo remedia, la ultraderecha volverá a condicionar las políticas públicas de los próximos cuatro años", han lamentado los firmantes que auguran que Vox regresará a la Junta para "sembrar odio" con "discursos de confrontación y violencia" en los que situará como "enemigos" a los sindicatos de clase, a las mujeres y al feminismo, a las personas inmigrantes y a las personas LGTBI, junto a los defensores de la memoria histórica, ecologistas, partidos de izquierdas "y demócratas en general".

Los firmantes apelan a las enseñanzas de la historia para advertir de que los pueblos que renuncian a la convivencia y al respeto mutuo se exponen a repetir sus peores errores y para recordar también que cuando la ciudadanía se organiza y mantiene viva la memoria de sus luchas "es capaz de abrir caminos nuevos incluso en los momentos más inciertos".

En este punto, se preguntan a modo de ejemplo de qué lado se van a situar "la extrema derecha y la derecha extrema" cuando la imposición de aranceles amenace la competitividad de las empresas locales frente a importaciones sin restricciones.

Por otro lado, recuerdan que las guerras provocan movimientos migratorios, desplazamientos masivos de población y exilios forzosos y advierten de que Castilla y León se enfrenta ahora al dilema de mantener su tradición de acogida "o ceder ante discursos que cuestionan derechos básicos de quienes huyen de la violencia".

Los firmantes de este documento de siete páginas se preguntan por otro lado si el futuro de la transición ecológica va a quedar en manos de quienes niegan el cambio climático y recuerdan también los incendios "de una intensidad desconocida" que el pasado verano devastaron amplias zonas del territorio de la Comunidad.

"Aquellos sucesos no pueden entenderse como accidentes fortuitos, sino como el resultado de decisiones políticas que desatendieron los compromisos alcanzados en el Diálogo Social, concebidos para reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias forestales. El incumplimiento de esos acuerdos tuvo consecuencias visibles y costosas para la Comunidad", lamentan.

Los firmantes se comprometen a combatir el "odio y la falsedad" de las ideas de la extrema derecha para lo que apelan a la concordia, la participación democrática, la solidaridad y la libertad. "¿Se resentirán nuestros servicios públicos, bastante desarmados tras casi 40 años de gobierno de derechas?", se preguntan también los firmantes que auguran que la alianza de Partido Popular y Vox hará del sistema de salud, de la educación y de los servicios sociales "un negocio para unos pocos".

"Nosotros y nosotras seguiremos contribuyendo a que haya un muro de contención contra estas políticas en las Cortes, con movilizaciones en la calle y denunciando privatizaciones, cierres y pérdidas de derechos. Seguiremos exigiendo sanidad y educación públicas, servicios sociales a la medida de una población envejecida y dispersa y políticas medioambientales que, entre otras cosas, impidan los devastadores incendios que asolaron nuestra tierra el pasado verano", aseguran al respecto.

NUEVE "REIVINDICACIONES PARA UNA CCAA EN RIESGO DE INVOLUCIÓN"

Por último, entre las "reivindicaciones para una Comunidad en riesgo de involución democrática" inciden en la necesidad de una fiscalidad progresiva que permita ampliar los recursos necesarios para afrontar "los muchos problemas" a los que se enfrenta Castilla y León para la que piden una sanidad pública de calidad en la que desaparezcan las listas de espera "interminables", refuerce la salud mental y revierta la externalización de los servicios sanitarios, y una escuela pública que no pierda financiación en favor de la privada-concertada, "mayoritariamente religiosa", inciden.

Plazas públicas en residencias y centros de día de la tercera edad para que la atención a la dependencia sea real "y no un negocio en manos privadas que mantiene plantillas escasas de profesionales"; reconocimiento real de la violencia de género y poner todas las medidas del Pacto contra la violencia de género al servicio de las mujeres posibilidad real de acceder al derecho al aborto en los centros públicos de todas las provincias son otras de las reivindicaciones plasmadas en este documento.

A estas añaden el problema de vivienda, la necesidad de cumplir y hacer cumplir la Ley estatal a través de la declaración de zonas tensionadas y con intervención sobre los alquileres y la conveniencia una ordenación justa del territorio para distribuir servicios e infraestructuras, impulsar los empleos vinculados al territorio, fijar población y afrontar el futuro con garantía de éxito.

"La despoblación es un efecto de políticas erradas que, durante años, han expulsado de nuestra tierra a sus habitantes y han dejado un terreno abonado para actividades contaminantes que terminarán de echar a los habitantes de sus pueblos", concluyen los firmantes del Manifiesto de Villalar en el que ven "más sentido que nunca".

Las 16 asociaciones firmantes de este manifiesto son CCOO, UGT, PSOE, IU, Podemos, Sumar, PC, Partido Castellano, Tierra Comunera, STACyL, STECyL, TRADE, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Fundación Triángulo, Asociación de Periodistas Feministas, CAVECAL y el Ayuntamiento de Villalar.