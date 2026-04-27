Unos 200 jóvenes participarán en los Campus Experience de Fundación Real Madrid en Velilla y Astudillo (Palencia)

Presentación Del Los Campus Experience Del Real Madrid En Palencia. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 jóvenes palentinos participarán este año en los dos campus de fútbol que organiza cada verano la Fundación del Real Madrid en colaboración con la Diputación de Palencia, en esta ocasión con Velilla del Rio Carrión y Astudillo como sedes.

El objetivo de esta iniciativa es potenciar la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva para los habitantes del medio rural, por lo que estos tienen prioridad en la selección de participantes, tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la presentación de los campus.

Armisén ha estado acompañada por el exjugador internacional y embajador de la Fundación Real Madrid, Ricardo Gallego; el responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación, Félix González, y el responsable de Campus y Proyectos promocionales, David Gil.

"Se trata de una experiencia que supone una puerta abierta a que los niños de la provincia disfruten de una actividad deportiva de primer nivel en su entorno más cercano para combinar el deporte con la formación en valores y los hábitos saludables", ha subrayado la presidenta de la institución provincial, a la vez que ha insistido en que estas actividades facilitan la conciliación familiar durante las vacaciones de verano.

Los campus deportivos del Real Madrid ya han recorrido Aguilar de Campoo, Villamuriel de Cerrato, Baltanás y Saldaña, un modelo de rotación que "no solo dinamiza la economía local, sino que demuestra que el medio rural de Palencia es un escenario con plenas garantías para proyectos de prestigio internacional", ha agregado.

El campus de Velilla será del 3 al 10 de agosto y el de Astudillo del 17 al 21 de agosto, y en ambos casos, los participantes han de tener entre 7 y 15 años, ambos incluidos.

Hasta el 12 mayo están abiertas las inscripciones, con preferencia para los empadronados en cada una de las sedes. Estas podrán hacerse a través de la Diputación de Palencia, en el Registro General, o a través de la sede electrónica.

Los campus serán impartidos por técnicos de la Fundación del Real Madrid y por monitores especializados, y la experiencia incluye entrenamientos, un viaje a Madrid para conocer Valdebebas y el estadio Santiago Bernabéu, así como una equipación completa de la Fundación Real Madrid.