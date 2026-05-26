Unas 200 personas protestan en Valladolid por el bloqueo del convenio de limpieza y el intento de "penalizar" la IT

Manifestación del sector de la limpieza en Valladolid por el bloqueo del convenio colectivo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se han manifestado este martes en Valladolid para protestar por el bloqueo de la negociación del convenio de limpiezas en la provincia, que afecta a unas 5.500 personas, y el intento de la patronal de "penalizar" la incapacidad temporal (IT) al retirar el complemento que tienen reconocido hace años.

Los manifestantes se han concentrado en la Plaza Madrid de la capital para después emprender una manifestación por diversas calles tras una pancarta con la leyenda "¡¡Trabajador@s de limpieza de edificios y locales de Valladolid!! En lucha por la defensa y mejora de sus derechos y condiciones laborales".

A lo largo de la protesta han coreado consignas como "menos aplausos y más salario", "trabajo esencial, sueldo decente" o "la limpieza se respeta".

En este marco, el responsable de Comisiones Obreras del Hábitat Valladolid, Antonio Estrada, ha criticado que las patronales del sector (Udelva y Aspel) pretendan "penalizar" la IT con una propuesta que supondría eliminar el complemento del cien por cien del salario cuando una trabajadora cae de baja por enfermedad que un facultativo justifica.

"Eso no lo vamos a permitir, es un derecho que se consiguió hace ya muchos años con huelgas", ha señalado Estrada, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para apoyar la manifestación que habrá al mediodía del domingo desde Fuente Dorada porque ha asegurado que la retirada del complemento por IT es un objetivo que tienen "todas las empresas en todos los sectores" como se observa en las negociaciones de los convenios.

Además, ha afirmado que las patronales de limpieza pretenden "congelar" salarios y complementos como la antigüedad, pero lo que les mantiene en "polos opuestos" es no percibir la totalidad del sector en caso de enfermedad.

POSTURAS OPUESTAS

En concreto, el responsable de CCOO ha explicado que se negocia un convenio de cuatro años (2026 a 2029) en el que la patronal propone una subida salarial de en torno a un 2 por ciento y los representantes de los trabajadores ya han rebajado hasta una subida del 18,5 por ciento en total hasta el fin de la vigencia del convenio.

"Ya está en unos porcentajes que creemos ya ajustados a la situación económica en la que nos encontramos y sobre todo también referente a la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en el último convenio", ha agregado.

Si la situación no avanza, las organizaciones sindicales han advertido de que en las próximas semanas se convocará huelga, tal y como ha señalado el responsable del sector en UGT, José Luis Martín San Juan, quien ha incidido en que la mayoría de los trabajadores del sector son mujeres con contratos precarios y ha criticado que una patronal "intransigente".

En esta línea, ha censurado que pretenda retirar derechos que "durante muchos años ha costado ganar" y encima proponga una "congelación" salarial a cambio de una "paguita" que se suprimiría si subiera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero además no sería cotizable de cara a una incapacidad temporal.

Así, tras la protesta de este martes, el jueves habrá una manifestación a las puertas de Michelin, el domingo la manifestación que partirá de Fuente Dorada, una concentración el 2 de junio frente al Hospital Clínico, otra a las puertas del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) con motivo de una reunión allí con la patronal y otra protesta en el Hospital Río Hortega el día 4.

"Si la patronal sigue igual de intransigente, no nos quedará otra que convocar huelga", ha añadido Martín, quien ha apuntado que es lo que "ha pedido el sector".